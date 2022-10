Si sente aria di Offerte Esclusive Prime, e infatti su Amazon, Apple Pencil di 2ª generazione è disponibile a un prezzo davvero molto interessante: 122€ incluse spedizioni rapide. Parliamo di uno sconto del 10% rispetto al prezzo di listino standard.

Si aggancia magneticamente ad iPad Pro e iPad Air, e si ricarica senza fili direttamente dal dispositivo; inoltre, basta un tocco sulla stilo per cambiare tipo di pennello grazie ai Controlli Touch.

A questo prezzo, non sorprende tra l’altro che sia tra i dispositivi d’elettronica più venduti del momento. Si tratta della stilo per iPad di ultima generazione, dunque uno dei migliori prodotti del mercato, e vanta una latenza e una precisione perfino superiori al modello precedente.

Apple Pencil 2 non è compatibile coi seguenti modelli di iPad:

iPad Pro 12,9″ di 3ª, 4ª e 5ª generazione

iPad Pro 11″ di 1ª, 2ª e 3ª generazione

iPad Air di 4ª generazione

Per i modelli precedenti o per l’iPad da 10,2″, potete optare per l’Apple Pencil di prima generazione, che tra l’altro costa molto meno: solo 95€ incluse spedizioni Prime.