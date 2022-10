Anche Marshall si unisce alle Offerte Esclusive Prime e lo fa con il suo altoparlante Bluetooth Stanmore II. Al pari degli auricolari wireless Minor III (ancora in sconto), il diffusore si presenta benissimo fin da subito grazie al look ispirato agli amplificatori del brand inglese. Insomma, è un dispositivo moderno ma già iconico.

In occasione dell’iniziativa Amazon, lo Stanmore II di Marshall passa da 369 euro a 247,90 euro. Sarebbe poco “rock” non approfittare dello sconto del 33%, vero?

Marshall lo descrive come il suo diffusore Bluetooth più versatile, la scelta perfetta per qualsiasi stanza, che sia grande o piccola non importa. Questo perché il Bluetooth 5.0 e la tecnologia aptX offrono un suono lossless in un raggio di quasi 10 metri.

Costruito con componenti avanzati, produce un audio pulito e preciso anche a volumi elevati.

Lo Stanmore II, come detto poco sopra, racchiude in un unico dispositivo il caratteristico design degli amplificatori Marshall e la tecnologia moderna per ascoltare musica nel miglior modo possibile. E poi l’audio è personalizzabile direttamente dallo smartphone, utilizzando l’apposita applicazione scaricabile gratuitamente da App Store e Play Store.

E se non utilizzare lo smartphone, sulla parte superiore dell’altoparlante trovi i comandi analogici per gestire il volume, i bassi e il treble. E poi ci sono la porta AUX e i pulsanti play/pausa, molto utili.

📢 Ti ricordo che lo sconto del 33% sarà attivo fino alle 23:59 di domani 12 ottobre. Attenzione però alle scorte, perché potrebbero finire ancora prima di domani.