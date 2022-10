Come previsto, le Offerte Esclusive Prime si stanno traducendo in grandi soddisfazioni per gli utenti abbonati al servizio Amazon. Basta però poco per rendersi dello sterminato numero di prodotti in promozione e per questo motivo – purtroppo – c’è il forte rischio di perdersi uno sconto eccellente. Perché tra una ricerca e l’altra, tra un tab aperto in Chrome e quel link inviato da un amico su WhatsApp si può perdere la bussola, e di conseguenza l’occasione del momento. Anche tu sei in questo labirinto? Non temere, l’articolo in saldo che stavi cercando (o che non sapevi di volere!) potrebbe essere proprio in questa selezione di prodotti.

Samsung Smart TV 50″ Crystal UHD 4K (-43%)

Smart TV con sistema Tizen e schermo LED da 50 pollici con risoluzione 4K. Il processore è il Crystal 4K, utile anche per un upscaling di qualità dei contenuti trasmessi ad una risoluzione minore. Si segnala anche l’Adaptive Sound, ovvero l’ottimizzazione del suono in base a quello che si sta guardando.

ASUS Laptop F515EA#B09R2BLPX2 (-34%)

Lascia perdere il nome impossibile da memorizzare e pronunciare e concentrati su una scheda tecnica di tutto rispetto: display Full HD NanoEdge da 15,6 pollici, processore Intel Core i5 di 11a generazione, 8GB di RAM, 512GB SSD PCIe, scheda grafica Intel Iris Xe e Windows 11 come sistema operativo.

OnePlus Nord 2 5G (-33%)

Smartphone medio-gamma ma che punta a prestazioni di gran lunga superiori alle aspettative. Vanta un display da 6,43″ 2K e può fare affidamento sul processore MediaTek Dimensity 1200 3GHz. Sul retro spicca la tripla fotocamera 50MP + 8MP + 2MP.

Samsung Galaxy M13 (-27%)

Con una spesa irrisoria ci si porta a casa uno smartphone completo e affidabile: display FHD+ da 6,6 pollici, batteria capiente da 5000mAh, tripla fotocamera, 4GB di RAM, 128GB di archiviazione (espandibile) e processore octa-core.

Samsung Odyssey G3 24″ (-44%)

Questo Odyssey G3 si classifica come un monitor da gaming (lo suggerisce anche l’ispirato design) ma è perfetto praticamente per qualsiasi cosa: risoluzione Full HD, tempo di risposta di 1 ms, refresh rate a 144Hz e tutte le tecnologie per migliorare l’esperienza utente (Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving Plus, Game Mode).

👉 Sei alla ricerca di cuffie over-ear Bluetooth? Ecco i migliori sconti!