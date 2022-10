Visto che l’iniziativa di Amazon dedicata a tutti gli abbonati Prime ha una durata estremamente limitata (solo 48 ore), è meglio muoversi in tempi rapidi per approfittare di ghiotte occasioni su prodotti di assoluta qualità ma acquistabili a prezzi accessibili. Se stai leggendo questo articolo, significa che ti piace goderti un po’ di meritato relax guardando film, serie televisive, documentari, eventi sportivi e tanto altro ancora sulle piattaforme di streaming (come Netflix ed Apple TV+) e non. Ho fatto centro? Sì? Allora dai subito un’occhiata agli sconti (fino al 57%!) sui televisori Samsung di ultimissima generazione.

Prima di lasciarti agli articoli in promo, voglio darti un consiglio per evitare scottanti delusioni. In passato, in occasione di operazioni simili a questa, gli Smart TV (principalmente di Samsung) sono andati a ruba e le scorte sono finite in pochissime ore. Per tale motivo, se sei interessato/a, clicca su “aggiungi al carrello” o “acquista ora” in tempi record. Qui solo i più veloci vengono premiati, è la dura legge dell’offerte su Amazon.

Samsung TV 43″ Crystal UHD 4K – AU7100 (-38%)

Smart TV da 43″ con risoluzione UHD 4K e Dynamic Crystal Color, per colori brillanti e immagini cristalline. Tecnologia HDR, processore Crystal 4K, design AirSlim, Motion Xcelerator Turbo (per il gaming), Adaptive sound.

Il prezzo di listino è 479 euro, ma oggi paghi questo smart TV Samsung a soli 299 euro. Puoi optare anche per il pagamento a rate con il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 59,80 euro al mese.

Samsung TV 75″ Crystal UHD 4K – AU9079 (-35%)

Nella configurazione da 75 pollici (modello AU9079), il televisore smart di Samsung è ancora più spettacolare. È stupendo nel look moderno ed elegante, ma anche nella scheda tecnica: Dynamic Crystal Color (colori brillanti e immagini cristalline), Motion Xcelerator Turbo (gaming), Object Tracking Sound Lite (suono dinamico e coinvolgente), processore Crystal 4K, risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel).

Samsung Smart TV 50″ Crystal UHD 4K (-45%)

Smart TV 75″ Neo QLED 4K UHD – Serie QN90A (-54%)

Con l’assurdo sconto del 54% ci si porta a casa un televisore smart da 75 pollici con tecnologia Quantum Matrix (nuovi mini-LED) e Quantum HDR, con il processore Neo QLED 4K con intelligenza artificiale, con l’Object Tracking Sound+ per un suono incredibilmente avvolgente e – cosa che non guasta di certo – un design rifinito che non stonerà in qualsiasi ambiente del tuo appartamento.

The Frame 43″ QLED 4K con Alexa (-57%)

Il processore QLED 4K con IA trasforma e migliora la qualità del suono e delle immagini, indipendentemente dalla sorgente. La tecnologia Quantum Dot converte la luce in più di un miliardo di colori con qualsiasi livello di luminosità. Interessante anche la funzionalità Art Mode, che ti permette di scegliere tra una incredibile varietà di opere d’arte da mostra sullo smart TV.