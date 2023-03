C’è anche un po’ di Apple in queste Offerte di Primavera Amazon. Non possiamo di certo gridare al miracolo, ma quando viene proposto a prezzo scontato (-140%) l’ottimo iPad Air del 2020, è comunque una bella notizia.

iPad Air 2020 tra le Offerte di Primavera Amazon

Pur avendo qualche anno in più sulle spalle, l’iPad Air di 4ª generazione resta uno dei migliori tablet in circolazione. Sia per le ottime prestazioni che per la indiscutibile qualità dei materiali impiegati. Del resto, quello tra software e hardware – con Apple – è sempre un matrimonio riuscito.

L’iPad Air del 2020 vanta uno spettacolare display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone e ampia gamma cromatica P3. Non lasciarti ingannare dal look, il Touch ID non è scomparso, è solo stato riposizionato. Ora lo trovi integrato nel pulsante d’accensione: semplice, rapido e sicuro come sempre.

Per quanto riguarda invece le prestazioni, siamo ad ottimi livelli. Il cuore pulsante è il processore A14 Bionic, che sprigiona tutta la potenza di cui hai bisogno per svolgere qualsiasi operazione tu voglia. Puoi anche montare video 4K, pensa un po’.

Prestazioni più veloci del 40%

Grafica più veloce del 30%

Il tablet supporta inoltre la Apple Pencil di seconda generazione, dispone di una fotocamera posteriore da 12 megapixel e di una frontale FaceTime HD da 7 megepixel, e – in questo caso – mette a tua disposizione sia la connettività Wi-Fi che quella Cellular.

Ricorda che lo sconto del 18% è previsto solo dal 27 (dalle 18) al 29 marzo, ovvero i giorni in cui saranno attive le Offerte di Primavera Amazon. Se quindi se interessato/a al dispositivo, ti consiglio di concludere l’acquisto senza perdere troppo tempo. Anche perché le unità a disposizione potrebbero essere poche.

