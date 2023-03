Il 20 marzo l’inverno ha lasciato spazio alla primavera, le giornate sono (tendenzialmente) più soleggiate ed è, soprattutto, tempo di offerte. Come da tradizione, su Amazon si è abbattuta una valanga di sconti su prodotti di tutte le categorie. In questo caso però vogliamo concentrarci unicamente sul device di punta di Apple ed ecco quindi i migliori accessori per iPhone che puoi acquistare a prezzo scontato grazie alle Offerte di Primavera 2023.

Caricabatterie Wireless 3 in 1 Belkin

Una soluzione di ricarica wireless all-in-one per iPhone, Apple Watch ed AirPods, per ricaricarli tutti e tre nello stesso istante. Compatibile con iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8, 8 Plus, Apple Watch 5, 4, 3, 2, 1, AirPods 2 ed AirPods Pro.

Microfono Wireless MOMAN CP1 2,4 GHz

Collega il ricevitore al tuo iPhone o iPad, non è necessaria alcuna installazione dell’unità o connessione via cavo. Il trasmettitore e il ricevitore si accoppieranno automaticamente dopo l’accensione con un solo pulsante. Il microfono MOMAN CP1 (A) da 2,4 GHz fornisce una trasmissione stabile, fluida e anti-interferenza fino a 120 m.

Eono Supporto Cellulare Auto

Il supporto per cellulare per auto Eono by Amazon è un supporto magnetico per auto universale con rotazione a 360° con magnete N52. Può contenere dispositivi con un peso fino a 500 grammi.

Caricabatterie Wireless Doppio – Belkin Boost Charge

Fornisce una ricarica wireless rapida simultanea, fino a 15 W, per due dispositivi dotati di tecnologia Qi. Ricarica attraverso la maggior parte delle custodie leggere in plastica, fino a 3 mm (non compatibile con le custodie in metallo).

Belkin Caricabatteria da Parete USB Type-C PD da 40 W

Munito di due porte USB-C, è in grado di portare la batteria di un iPhone 12 dallo zero al 50% in 12 minuti. È certificato PD 3.0.

Supporto per il fitness con MagSafe

Il supporto magnetico mantiene iPhone 12 e iPhone 13 saldamente in posizione e ne consente un facile utilizzo con una mano. Facile da montare su attrezzature da palestra con superfici magnetiche, dai tapis roulant ai vogatori e ad altro ancora.

Cavo da USB 2.0 a Lightning antigroviglio

Compatibilità Apple certificata: puoi usare questo cavetto su iPhone 5 e modelli successivi.

SBS tappetino per la ricarica wireless multidispostivo

Ricarica in contemporanea uno smartphone, auricolari AirPods/Airpods Pro e Apple Watch. Le postazioni per smartphone e AirPods erogano singolarmente un massimo di 10W per una ricarica in metà tempo.

SBS Powerbank 5000 mAh Ultra Compact

Leggerissimo e dal design ultrasottile, lo puoi tenere nel taschino o in una pochette. Le due porte USB permettono di ricaricare contemporaneamente smartphone, tablet, auricolari o altri device da viaggio.

Caricabatterie wireless compatibile con MagSafe

Aggancio magnetico perfetto per una ricarica più efficiente e un facile alloggiamento con una mano. Utilizzabile esclusivamente con custodie MagSafe Belkin o di altri brand. Ricarica in modalità wireless il tuo iPhone 13 , 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini e altri dispositivi con MagSafe con una potenza fino a 10 W.

Auricolari wireless SoundPEATS TrueAir 2 con chip Qualcomm

Processore Qualcomm 3040, connettività Bluetooth 5.2, suono realistico, 5 ore di autonomia (più altre 4 utilizzando il case di ricarica), cancellazione del rumore, TrueWireless Mirroring, dimensioni compatte e peso super contenuto.

