Tra i marchi che hanno deciso (per fortuna di migliaia di utenti) di aderire alle Offerte di Primavera 2023 di Amazon c’è anche Belkin. Si tratta di uno dei brand più noti in ambito tech, un partner ufficiale di Apple i cui dispositivi sono acquistabili anche negli store del colosso di Cupertino. E questo già dice tanto sull’affidabilità e la qualità degli stessi.

Gli accessori Belkin fanno gola a tanti utenti che quotidianamente utilizzano iPhone, AirPods e altri dispositivi Apple, e in queste ore sono acquistabili a prezzo scontato. Un esempio? La base di ricarica 3-in-1, per ricaricare in contemporanea iPhone, Apple Watch ed AirPods.

Ma non perdiamoci in altre chiacchiere, diamo un’occhiata alle offerte.

Caricabatteria Wireless 3 in 1

Una soluzione di ricarica wireless all-in-one per iPhone, Apple Watch ed AirPods, per ricaricarli tutti e tre nello stesso istante. Fornisce una ricarica wireless rapida per i modelli di iPhone compatibili con la tecnologia Qi, fino a 7,5 W, e per Apple Watch ed AirPods fino a 5 W.

Supporto di ricarica wireless magnetico

Semplifica la ricarica del tuo iPhone 13 con un allineamento magnetico perfetto e un aggancio sicuro. Utilizzabile esclusivamente con custodie MagSafe Belkin o di altre marche. L’indicatore LED comunica la presenza di oggetti estranei e se la ricarica avviene correttamente. Funziona con iPhone 13 , 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini e altri dispositivi con MagSafe.

Supporto per telefono con tracking del viso

Il supporto con tracking facciale segue i tuoi movimenti mentre crei contenuti video. Utilizzabile esclusivamente con custodie MagSafe Belkin o di altra marca. L’app iOS associata è personalizzata per riconoscere il tuo viso, si collega direttamente ai profili dei tuoi social media per caricare contenuti facilmente.

Batteria esterna wireless magnetica 10K

Compatibile con MagSafe per un allineamento perfetto e la massima efficienza di ricarica per iPhone 13 , iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max and iPhone 12 mini. Doppia funzionalità come tappetino di ricarica wireless e power bank portatile da 10.000 mAh. Ricarica wireless fino a 7,5 W e ricarica tramite cavo USB-C/Lightning fino a 18 W.

BoostCharge Supporto da Auto Magnetico

Montaggio sicuro e facile per dispositivi iPhone 13, iPhone 12 con MagSafe. La confezione include un cavo USB-C e un alimentatore da auto USB-C PD 3.0 da 20 W.

Boost Charge Caricabatteria da Auto RapidoUSB-C da 20 W

Supporta la ricarica rapida per iPhone 8 o versioni successive, iPad Pro 10.5” e iPad Pro 12.9” 2a gen. (0-50% di ricarica in 30 minuti con cavo da USB-C a Lightning). Supporta inoltre l’USB-C Power Delivery per ricaricare velocemente i dispositivi compatibili, tra cui: iPhone 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 12 mini, Samsung S21, S21+, S21 Ultra e altri.

Caricabatteria wireless compatibile con MagSafe

Aggancio magnetico perfetto per una ricarica più efficiente e un facile alloggiamento con una mano. Utilizzabile esclusivamente con custodie MagSafe Belkin o di altra marca. L’indicatore LED comunica la presenza di un oggetto estraneo e se l’iPhone 13 si sta ricaricando in modo ottimale. Ricarica in modalità wireless il tuo iPhone 13 , 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini e altri dispositivi con MagSafe con una potenza fino a 10 W.

