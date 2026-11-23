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Il Black Friday 2026 cade venerdì 27 novembre, ma le migliori offerte Apple sono già attive da metà novembre: aspettare l’ultimo momento rischia di farti trovare scorte esaurite. Le offerte Apple Black Friday di quest’anno arrivano in un contesto particolare, perché Apple ha alzato i prezzi nel corso del 2026, rendendo gli sconti dei retailer ancora più significativi rispetto al listino ufficiale. Ecco una mappa aggiornata di quello che trovi adesso e come muoverti per non perdere nulla.

Perché conviene comprare dai retailer e non da Apple diretta

La promozione Black Friday di Apple segue la sua formula consolidata: niente tagli di prezzo, ma gift card in omaggio con l’acquisto, con importi che vanno da 25 a 300 dollari a seconda del prodotto. È un vantaggio reale solo se hai già intenzione di spendere quei crediti sull’App Store o su Apple.com.

I retailer come Amazon, Walmart, Best Buy e Target fanno invece sconti diretti sul prezzo di vendita. Con i prezzi Apple già aumentati nel 2026, uno sconto immediato in fattura vale quasi sempre più di una gift card condizionata. La regola pratica: confronta il prezzo finale dei retailer con il prezzo Apple più la gift card; nella maggior parte dei casi i retailer vincono.

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Le offerte Apple Black Friday più interessanti categoria per categoria

AirPods Pro 3

Gli AirPods Pro 3 sono il prodotto più conteso di questo Black Friday. Su MacRumors sono stati avvistati a 179,99 dollari (69 dollari di sconto), mentre Digital Trends li segnala a 199 dollari con uno sconto del 20%: la differenza riflette offerte di retailer diversi, quindi vale la pena monitorare più canali prima di comprare. Si tratta comunque dello sconto più consistente mai visto su questa generazione di auricolari.

Apple Watch SE 3

L’Apple Watch SE 3 scende a 199 dollari, con 50 dollari di sconto rispetto al prezzo di listino. È lo smartwatch Apple più accessibile e, a questa cifra, diventa un acquisto difficile da rimandare soprattutto per chi vuole entrare nell’ecosistema senza spendere cifre da Apple Watch Series o Ultra.

MacBook Neo e MacBook Pro M6

Sul fronte Mac, il MacBook Neo è disponibile a 649 dollari (50 dollari di sconto), una proposta interessante per chi cerca un portatile Apple compatto a budget contenuto. Chi punta alla potenza troverà il MacBook Pro con chip M6 a 1.849 dollari, con 150 dollari di sconto: non è uno sconto clamoroso in percentuale, ma su un prodotto di fascia alta rappresenta un risparmio concreto.

Per quanto riguarda il Mac mini, diverse fonti segnalano offerte attive, ma i prezzi variano sensibilmente tra un retailer e l’altro. Tieni d’occhio Amazon e Best Buy nelle prossime ore: su questa categoria gli sconti tendono ad aggiornari rapidamente.

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Accessori: AirTag 2 e Apple Pencil Pro

Due accessori meritano attenzione particolare. Il pack da quattro AirTag 2 scende a 79,99 dollari (19% di sconto): se hai già un iPhone e non hai ancora acquistato i localizzatori, questo è il momento giusto. L’Apple Pencil Pro è invece disponibile a 99 dollari con uno sconto del 23%, un taglio significativo per uno strumento che su iPad Pro e iPad Air fa davvero la differenza nel flusso di lavoro creativo.

Come seguire le offerte Apple Black Friday senza perdere i prezzi migliori

Le offerte cambiano rapidamente e alcune durano poche ore. Ecco come organizzarti:

Attiva le notifiche di prezzo su Amazon per i prodotti nella tua lista: il sistema ti avvisa in tempo reale quando il prezzo scende.

su Amazon per i prodotti nella tua lista: il sistema ti avvisa in tempo reale quando il prezzo scende. Confronta sempre su più retailer nello stesso momento: Amazon, Best Buy, Walmart e Target spesso propongono prezzi diversi sullo stesso modello.

nello stesso momento: Amazon, Best Buy, Walmart e Target spesso propongono prezzi diversi sullo stesso modello. Controlla la generazione del prodotto prima di acquistare: alcuni retailer propongono stock di generazioni precedenti a prezzi simili a quelli attuali scontati.

prima di acquistare: alcuni retailer propongono stock di generazioni precedenti a prezzi simili a quelli attuali scontati. Verifica il minimo storico degli ultimi 30 giorni : in Italia Amazon è obbligato a mostrarlo, ma anche sui siti americani strumenti come CamelCamelCamel ti danno un quadro preciso.

: in Italia Amazon è obbligato a mostrarlo, ma anche sui siti americani strumenti come CamelCamelCamel ti danno un quadro preciso. Non aspettare il 27 novembre se trovi già il prezzo che cerchi: le scorte sui prodotti più richiesti, come gli AirPods Pro 3, si esauriscono prima del Black Friday ufficiale.

Quali prodotti conviene davvero comprare adesso

Con i prezzi Apple aumentati nel 2026, gli sconti di questo Black Friday hanno un peso maggiore rispetto agli anni scorsi. Gli AirPods Pro 3 e l’Apple Watch SE 3 offrono il miglior rapporto tra sconto percentuale e utilità quotidiana: sono prodotti che usi ogni giorno e che difficilmente vedrai a questi prezzi fuori dal periodo promozionale. L’Apple Pencil Pro al 23% di sconto è un’opportunità concreta per chi lavora con iPad. Il MacBook Pro M6, pur con uno sconto assoluto più alto in valore, richiede un budget importante: valuta bene se hai davvero bisogno di questa potenza o se il MacBook Neo a 649 dollari copre le tue esigenze.

Puoi seguire l’aggiornamento in tempo reale delle offerte verificate su MacRumors Black Friday 2026, una delle fonti più affidabili per monitorare i prezzi Apple senza inseguire falsi sconti. Il consiglio pratico finale: fai la tua lista adesso, imposta le notifiche e non farti prendere dalla fretta del 27: molte delle offerte migliori sono già attive e potrebbero non migliorare ulteriormente.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.