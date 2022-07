Il tempo vola, e anche le scorte dei prodotti in offerta nei due vivaci giorni del Prime Day 2022. Come prevedibile, anche gli utenti Apple possono sorridere – con gli AirPods di terza generazione al minimo storico, ad esempio – aggiudicandosi prodotti e accessori risparmiando un bel po’ di euro. Cosa che non guasta mai, diciamocelo.

A questo giro voglio segnalarti due offerte. Con la prima puoi acquistare il MagSafe Battery Pack per iPhone 12 e 13 a 84,90 euro (-22% rispetto al prezzo di listino), con la seconda invece l’alimentatore duo MagSafe a 94,90 euro (altro che i 149 proposti dall’azienda di Cupertino).

MagSafe Battery Pack

Il MagSafe Battery Pack è un accessorio che letteralmente si aggancia al retro di iPhone 12 e iPhone 13 e serve a ricaricare il dispositivo al volo, ovunque tu sia. Si tratta di una ricarica di tipo wireless, che quindi non richiede l’utilizzo di fastidiosi cavi. E funziona in automatico, non devi né accenderlo né spegnerlo. Basta avvicinarlo all’iPhone e il gioco è fatto.

Nel caso in cui tu abbia bisogno di una ricarica ancora più rapida, può utilizzare il MagSafe Battery Pack insieme ad un alimentatore da 27W o superiore, come quelli inclusi nelle confezioni dei MacBook.

Alimentatore duo MagSafe

L’alimentatore duo MagSafe è una base che ti permette di ricaricare due dispositivi in contemporanea, a patto che siano certificati Qi. Quindi gli ultimi iPhone, Apple Watch e la custodia di ricarica MagSafe degli AirPods.

Una volta che hai finito di ricaricare i tuoi device, puoi ripiegare l’alimentatore duo per riporlo in un cassetto o portarlo con te.