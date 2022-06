Offerte Apple 28 giugno: sconto super su Apple Watch

Ecco i migliori sconti sui prodotti Apple di Amazon del 28 giugno 2022 per risparmiare su iPhone, iPad, Mac e accessori Apple. Abbiamo scandagliato il web a caccia delle migliori offerte, così non dovete perdere tempo; poi non si dica che non vi vogliamo bene.

iPhone

Vincitore assoluto della giornata è sicuramente iPhone 13 da 512 GB color Azzurro, perché è scontato addirittura del 27%. Praticamente costa meno della versione da 256GB! E non male neppure la versione Mezzanotte, scontata del 26%:

iPhone SE è scontato fino al 7%, nella versione da 256GB:

Discreto anche iPhone 13 da 256GB, che invece resta sotto la soglia psicologica dei 900€:

iPad

Coi tablet di Cupertino, oggi segnaliamo buoni sconti sugli entry level:

Questi invece sono gli sconti su iPad Pro:

AirPods

Gli AirPods sono uno dei prodotti più acquistati dagli utenti, dagli utenti, e si trovano scontate anche del 27%. Scontistica grossomodo invariata. Non male anche AirPods Max, ma solo per la variante Rosa, anche a rate da 93€ al mese.

Mac

Lato Mac, ecco i migliori sconti della giornata su iMac, MacBook Pro e MacBook Air. La disponibilità potrebbe non essere immediata, ma non ce ne preoccuperemmo: la logistica di Amazon infatti è sempre molto celere, e di sicuro le macchine torneranno disponibili entro poche ore:

Ottime offerte a rate per MacBook Pro 2022 con chip M2:

Apple Watch

Oggi Apple Watch SE (GPS + Cellular) Cassa 44 mm in alluminio color oro con Cinturino Sport color galassia – Regular è super scontato a 389€ su Amazon.

Sull’ultima generazione, la migliore offerta invece si ha con Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular a 429€ incluse spedizioni rapide Prime.

In alternativa, Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio verde con Cinturino Sport color trifoglio – Regular è a 449€ con disponibilità immediata.

Accessori Mac