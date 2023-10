Volante da corsa Logitech G920 in SUPER OFFERTA: -38%

Il volante da corsa Logitech G920, uno dei migliori sul mercato per qualità e prestazioni, è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero speciale:solo 267,61€. E non si tratta di un piccolo sconto, stiamo parlando di un ribasso del 38% sul prezzo originale!

Volante da corsa Logitech G920 con tecnologia Force Feedback

Ma cosa rende il Logitech G920 così speciale? Innanzitutto, la sua capacità di offrire un’esperienza di gioco immersiva. Grazie a Driving Force, ogni dettaglio della tua corsa, dalla trazione alla superficie della pista, viene simulato in modo da farti sentire come se stessi guidando un’auto vera. E non solo sentirlo, ma anche controllarlo. Il volante è stato progettato per offrire un’esperienza di guida senza compromessi. Puoi sterzare in modo silenzioso e preciso, grazie alla tecnologia Force Feedback, che ti permette di sentire ogni minimo dettaglio della strada.

E parlando di dettagli, non posso non menzionare i materiali di alta qualità con cui è realizzato il G920. Immagina di avere tra le mani un volante rivestito in vera pelle cucita a mano e realizzato con acciaio inossidabile. Non solo offre un tocco di lusso, ma garantisce anche comfort e durata nel tempo. E per garantire un controllo totale durante la guida, il G920 è dotato di pedali separati per acceleratore, freno e frizione. Questi pedali offrono un ritorno di forza realistico grazie ai loro 2 motori, permettendoti di sentire ogni cambio di terreno e di adattare di conseguenza la tua guida.

Ma non finisce qui. Il volante offre una rotazione di 900°, il che significa che puoi girarlo di 2,5 volte, proprio come faresti in una vera auto da corsa. Questa caratteristica ti garantisce precisione nelle curve più impegnative e ti permette di vivere un’esperienza di guida ancora più realistica. E per completare il tutto, il G920 è dotato di un cambio a H a sei velocità, che ti permette di cambiare marcia in modo rapido e preciso, includendo anche una retromarcia a pressione verso il basso.

A soli 267,61€, puoi portare a casa questo gioiello della tecnologia e migliorare drasticamente la tua esperienza di gioco. E ricorda, stiamo parlando di uno sconto del 38%! Quindi, se desideri fare un investimento sicuro per anni di divertimento, o regalare un dispositivo di alta qualità a un appassionato di corse, questa è l’occasione giusta. Non perdere questa incredibile offerta su Amazon e acquista ora il tuo Logitech G920 a un prezzo scontato di 267,61€!

