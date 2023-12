Stampante multifunzione HP Envy Inspire 7920e ad un PREZZO BOMBA

L’HP Envy Inspire 7920e, una stampante multifunzione che combina efficienza e tecnologia avanzata, è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Con un’offerta esclusiva a soli 132,00€, risparmiando il 29% rispetto al prezzo originale, questa stampante rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca qualità e convenienza.

Stampante Multifunzione a getto d’inchiostro HP Envy Inspire

Parlando delle sue specifiche tecniche, l’HP Envy Inspire 7920e si distingue per la sua versatilità e le prestazioni di alto livello. Questa stampante multifunzione a getto d’inchiostro a colori offre la comodità della stampa fronte/retro automatica, ideale per ridurre i consumi di carta e tempo. La velocità di stampa è notevole, raggiungendo fino a 22 pagine al minuto in bianco e nero e 20 pagine al minuto a colori, garantendo così efficienza e rapidità anche nei lavori più impegnativi. La risoluzione di stampa, fino a 600 x 600 dpi, assicura stampe di alta qualità, sia che si tratti di documenti di testo che di immagini colorate. La stampante supporta vari formati di carta, inclusi A4, A5, A6, buste e carta fotografica, offrendo una grande flessibilità per tutte le esigenze di stampa.

Un altro punto di forza dell’HP Envy Inspire 7920e è la sua connettività avanzata. Grazie all’app HP Smart, è possibile stampare facilmente da PC, smartphone e tablet. La stampante supporta il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria, permettendo una connessione semplice e veloce con una varietà di dispositivi. Inoltre, con l’acquisto di questa stampante, si ottiene un anno di garanzia supplementare e tre mesi di servizio Instant Ink incluso con HP+. Questo servizio consente di ricevere cartucce a domicilio prima che si esauriscano, con piani di stampa che partono da soli 0,99€ al mese, rendendo la gestione delle forniture di inchiostro comoda e economica.

L’HP Envy Inspire 7920e è una scelta eccellente per chi cerca una stampante multifunzione affidabile, efficiente e facile da usare. Con un prezzo di soli 132,00€ su Amazon, questa offerta rappresenta un’occasione da non perdere per chi desidera aggiornare il proprio ufficio o la propria casa con una stampante di alta qualità a un prezzo accessibile. Non lasciarti sfuggire questa opportunità: visita Amazon oggi stesso e scopri tutti i vantaggi dell’HP Envy Inspire 7920e!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.