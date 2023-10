OFFERTA SPECIALE sul Pc portatile da 15,6" POTENTE e SUPER VERSATILE

Hai bisogno di un nuovo PC portatile affidabile, performante e conveniente? Non cercare oltre! L’offerta di oggi su Amazon per il PC portatile SGIN da 15,6 pollici è semplicemente imperdibile! Con un prezzo incredibilmente basso di soli 427,49€, grazie ad uno sconto del 5%, questo potente dispositivo è un vero affare.

La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? L’offerta sta per scadere!

PC portatile SGIN da 15,6 pollici: Specifiche tecniche di alto livello

Il PC portatile SGIN è dotato di specifiche tecniche che lo rendono un compagno ideale per le tue esigenze informatiche quotidiane.

Con uno schermo Full HD da 15,6 pollici, potrai goderti un’esperienza visiva nitida e dettagliata per il lavoro, lo studio o l’intrattenimento. La risoluzione di 1920×1080 ti offrirà immagini vivaci e colori brillanti.

Il processore Celeron N4020, con una velocità di clock fino a 2,8 GHz, garantisce prestazioni fluide e reattive. La RAM da 4 GB ti permetterà di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza rallentamenti, e il disco SSD da 128 GB offrirà spazio sufficiente per archiviare i tuoi file e accedere rapidamente ai tuoi dati.

La connettività non sarà un problema grazie al Bluetooth 4.2 integrato, che ti consentirà di connettere dispositivi esterni come cuffie, altoparlanti e mouse senza fili. La connessione WiFi dual-band 2.4/5.0G ti garantisce una connessione stabile e veloce a Internet, così potrai navigare, scaricare e trasferire file senza interruzioni.

Questa offerta è davvero troppo buona per lasciartela sfuggire. Il PC portatile SGIN è un investimento intelligente per soddisfare tutte le tue esigenze informatiche: oggi è disponibile su Amazon a soli 427 euro grazie ad uno sconto del 5%. Che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di intrattenimento multimediale, questo dispositivo è progettato per offrirti prestazioni di alto livello a un prezzo accessibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.