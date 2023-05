OFFERTA SPECIALE sul Monitor HUAWEI con rotazione verticale: solo per OGGI

Se sei alla ricerca di un monitor di alta qualità a un prezzo conveniente, questo è il momento giusto per approfittare di una mega offerta! Oggi è disponibile su Amazon il monitor HUAWEI MateView SE a soli 159,90€ con il 20% di sconto.

Finalmente potrai portare a casa un monitor di alta qualità ad un prezzo molto conveniente. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? La promozione è in scadenza quindi non c’è tempo da perdere!

Monitor HUAWEI MateView SE: tutte le specifiche tecniche del display

Il monitor HUAWEI MateView SE è dotato di un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione QHD, che garantisce una qualità dell’immagine eccezionale e una luminosità di 350 nits. Grazie alla sua gamma di colori estesa del 99% sRGB, il monitor offre una resa cromatica precisa e vivace che ti permette di godere di un’esperienza visiva immersiva e coinvolgente.

Il dispositivo è dotato di una serie di funzionalità avanzate, come la modalità Eye Comfort, che riduce l’affaticamento degli occhi durante l’uso prolungato, e la tecnologia anti-riflesso, che garantisce una visione nitida e senza disturbi anche in ambienti luminosi.

Il design elegante e sottile del monitor HUAWEI MateView SE lo rende perfetto per ogni ambiente di lavoro o di svago. Grazie al suo supporto regolabile in altezza e alla possibilità di inclinarlo, puoi regolare il monitor secondo le tue esigenze e garantirti la massima comodità durante l’uso.

Ad oggi il monitor HUAWEI MateView SE è disponibile su Amazon a soli 159,90€ con il 20% di sconto. Si tratta del prezzo più basso di sempre per un monitor di alta qualità come questo, quindi non farti scappare questa occasione! La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.