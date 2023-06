OFFERTA SPECIALE per la Stampante HP smart e multifunzionale

Hai bisogno di una stampante affidabile e di alta qualità per i tuoi progetti lavorativi? Allora non lasciarti sfuggire l’incredibile offerta su Amazon per la stampante HP DeskJet 2720e. Questo dispositivo versatile è disponibile a soli 44,99€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo di listino.

È l’opportunità ideale per portarti a casa un dispositivo efficiente senza spendere una fortuna. La spedizione è gratuita ma attenzione, la promozione potrebbe scadere da un momento all’altro quindi coglila al volo!

Stampante HP DeskJet 2720e: tutte le funzionalità

La stampante HP DeskJet 2720e è progettata per semplificare le tue attività di stampa quotidiane. Grazie alla connettività wireless, potrai stampare da qualsiasi dispositivo compatibile, come smartphone, tablet o laptop, senza la necessità di cavi ingombranti. Con pochi semplici passaggi, potrai inviare i tuoi documenti o foto direttamente alla stampante e ottenere risultati di qualità professionale.

Le specifiche tecniche di questa stampante non deluderanno le tue aspettative. Con una risoluzione di stampa fino a 1200 x 1200 dpi per il testo e fino a 4800 x 1200 dpi per le immagini, potrai godere di stampe nitide e dettagliate. La velocità di stampa è eccezionale, con fino a 7,5 pagine al minuto in bianco e nero e fino a 5,5 pagine al minuto a colori.

La stampante HP DeskJet 2720e è estremamente facile da utilizzare, grazie al suo pannello di controllo intuitivo e alle funzionalità intelligenti. Potrai risparmiare tempo e risorse grazie alla funzione di stampa fronte-retro automatica e alla possibilità di utilizzare cartucce d’inchiostro ad alta capacità per una maggiore efficienza.

Sia che tu debba stampare documenti per il lavoro, foto per i tuoi progetti creativi o biglietti d’auguri personalizzati, questa stampante sarà il tuo alleato perfetto. Ad oggi la stampante HP DeskJet 2720e è disponibile su Amazon a soli 44,99€, con uno sconto del 12% rispetto al prezzo di listino. Corri a fare il tuo ordine, l’offerta sta per scadere!

