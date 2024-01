OFFERTA RIFORNIMENTO: 10 Testine Oral-B a prezzo MINIMO solo per poche ore!

Oggi in esclusiva puoi avere una confezione da 10 testine per lo spazzolino elettrico Oral-B a soli 24,99€, grazie a un 22% di sconto attivo. Scopri di più su questa offerta!

Se utilizzi già da tempo lo spazzolino elettrico Oral-B, ti sarai resto conto presto degli incredibili risultati di pulizia che si riescono ad ottenere con questo rivoluzionario metodo! Un particolare che però contribuisce ampiamente al risultato ottimale della propria igiene orale sono le testine, realizzate con una tecnologia rivoluzionaria che permette di pulire anche le aree più sensibili e infiammate della bocca. Oggi puoi approfittare di un’offerta straordinaria per cambiare le tue testine, acquistando una confezione da 10 pezzi a soli 24,99€. Approfitta dello sconto del 22% messo a disposizione per te su Amazon!

Rimuove fino al 100% in più di placca per gengive più sane

Le testine rotonde circondano ogni dente e riescono a raggiungere le aree più difficili tra di essi, rimuovendo fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale. Le testine per spazzolino Oral-B sono dotate di setole a X clinicamente testate in grado di adattarsi e raggiungere tutte le superfici dei denti, imprigionando la placca che le setole normali non riescono a raggiungere per una pulizia più profonda ed efficace.

I dentisti consigliano di sostituire la testina ogni tre mesi per ottenere il 100% di efficacia dell’igiene. Le testine per spazzolino Oral-B sono dotate di setole con indicatore di utilizzo che segnala quando è il momento di sostituirla in base allo stile di spazzolamento di ognuno. La tecnologia Oral-B combina diversi tipi di setole per offrire una maggiore protezione delle gengive e delicatezza. Per un’esperienza di spazzolamento più piacevole.

Non aspettare: acquista per soli 24,99€ la scatola da 10 testine Oral-B Sensitive Clean su Amazon.

