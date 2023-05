OFFERTA PAZZESCA sul nuovissimo Google Pixel 7a (con cuffie wireless in OMAGGIO!)

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone che offra prestazioni all’avanguardia, una fotocamera straordinaria e un’esperienza utente senza pari, questa è l’offerta che fa per te! Il nuovissimo Google Pixel 7A è disponibile a soli 509€, e riceverai le incredibili cuffie Pixel Buds A in omaggio!

Questo affare straordinario è valido solo fino al 22 maggio, quindi affrettati se vuori risparmiare ben 99 euro sul prezzo di listino!

Google Pixel 7A: tutte le caratteristiche di uno dei migliori smartphone lanciati sul mercato

Il Google Pixel 7A è un concentrato di tecnologia all’avanguardia. Con il suo potente processore Qualcomm Snapdragon 765G, sarai in grado di eseguire le applicazioni più esigenti senza problemi, garantendo una fluidità assoluta.

La fotocamera principale da 12,2 MP ti permetterà di scattare foto straordinarie e video in 4K, catturando ogni dettaglio con precisione e nitidezza. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale avanzata, le tue immagini saranno automaticamente ottimizzate per offrire risultati sorprendenti. Il display OLED da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+ ti regalerà una qualità visiva eccezionale, con colori vividi e dettagli nitidi. E non dimentichiamo l’esperienza Android pura offerta da Google, che ti garantirà un sistema operativo sempre aggiornato e un’interfaccia intuitiva.

Acquistando o smartphone entro il 22 maggio, non solo otterrai un prezzo incredibilmente conveniente, ma riceverai anche le cuffie Pixel Buds A in omaggio. Queste cuffie wireless di alta qualità offrono un audio nitido e una vestibilità confortevole, consentendoti di goderti la tua musica, i podcast e le chiamate senza alcun impedimento.

Non perdere l’opportunità di godere di un’esperienza audio di alta qualità insieme al tuo nuovo smartphone. Ad oggi il nuovissimo Google Pixel 7A è disponibile su Amazon a soli 509€, con uno sconto di ben 99 euro sul prezzo di listino. La promozione è valida ancora per pochissimi giorni quindi non c’è da perdere tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.