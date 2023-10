MSI Modern 14 ad un PREZZO SHOCK, approfittane subito

Oggi, abbiamo una notizia entusiasmante per te: L’MSI Modern 14 è ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente scontato di 429,00€, con uno sconto del 7%. Sì, hai letto bene! Immagina di poter avere tra le mani un dispositivo che combina estetica, potenza e portabilità, e tutto ciò a un prezzo che non avresti mai immaginato. Questo è il momento ideale per fare un investimento tecnologico. Con un risparmio del 7%, stai ottenendo un affare che raramente si presenta sul mercato.

MSI Modern 14 con processore Intel Core i3-1215U

Il MSI Modern 14 non è solo un piacere per gli occhi con il suo design elegante, ma è anche una bestia in termini di prestazioni. Al suo cuore batte un processore Intel Core i3-1215U di ultima generazione, che assicura che ogni operazione venga eseguita senza intoppi. Che tu stia lavorando su un progetto, guardando un film o giocando, questo processore non ti deluderà.

Ma un processore da solo non fa un grande computer, vero? Ecco perché il Modern 14 è equipaggiato con 8GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 PCIe da 512GB. Questa combinazione significa avvii rapidi, multitasking fluido e spazio di archiviazione più che sufficiente per tutti i tuoi file essenziali.

E parlando di visualizzazione, sarai estasiato dalla grafica UHD che rende ogni immagine, video o gioco un’esperienza visiva. Aggiungi a ciò un display Full-HD da 14 pollici, e avrai una qualità di immagine che ti lascerà a bocca aperta.

La connettività è un altro punto di forza di questo gioiello. Con WiFi 6, ti assicuri una connessione internet veloce e stabile, ideale per videoconferenze, streaming o qualsiasi altra attività online. E non dimentichiamoci della mobilità. Con un peso di soli 1,4 kg e una batteria da 39.3Whr, il Modern 14 è il tuo compagno ideale in viaggio, garantendo una lunga durata della batteria.

Le parole possono dire molto, ma l’esperienza diretta è insostituibile. E con un’offerta come questa, perché esitare? L’MSI Modern 14 rappresenta un equilibrio perfetto tra prezzo e prestazioni. Non aspettare! Queste offerte volano via in un batter d’occhio. Corri su Amazon, approfitta di questo sconto e assicurati un notebook che definirà la tua esperienza tecnologica per gli anni a venire!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.