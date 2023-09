Nintendo Switch: Mario + Rabbids Sparks of Hope al -49%

Devi assolutamente approfittare dell’offerta sul celebre gioco Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch. Il gioco, infatti, è ora in offerta su Amazon a un prezzo davvero speciale di soli 30,99€. Questo rappresenta uno sconto impressionante del 49% rispetto al prezzo originale di 60,99€. Una vera occasione da non perdere.

Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch

Il gioco, adatto a giocatori dai 7 anni in su, è completamente in italiano, sia per quanto riguarda i dialoghi che il manuale. Mario + Rabbids Sparks of Hope promette di offrire ore di divertimento e avventura. Immagina di unirti a Mario, Rabbid Peach e a tutti i loro amici in una missione spaziale per salvare la galassia. Durante il viaggio, avrai l’opportunità di incontrare personaggi iconici come Luigi, Rabbid Mario, Peach e, sorprendentemente, anche Bowser, il nemico storico di Mario.

Ma non è tutto. Il gioco introduce un sistema di combattimento rivoluzionario che combina tattiche a turni con azione in tempo reale. Questo ti permetterà di sfruttare al meglio le abilità speciali di ogni eroe per affrontare nemici sempre più sfidanti. E mentre ti avventuri nello spazio, esplorando pianeti misteriosi e svelando segreti nascosti, avrai un obiettivo chiaro in mente: sconfiggere l’entità malvagia Cursa e salvare gli Spark, creature sorprendenti nate dalla fusione tra gli Sfavillotti e i Rabbids.

In conclusione, se desideri vivere un’avventura epica e coinvolgente, Mario + Rabbids Sparks of Hope è il gioco che fa per te. E con un’offerta così vantaggiosa, non c’è davvero motivo di esitare. Corri su Amazon e approfitta di questo INCREDIBILE SCONTO del 49%. Preparati a un viaggio spaziale che ti lascerà senza fiato. Non perdere questa opportunità unica e acquista il gioco a soli 30,99€.

