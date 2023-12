Magic Keyboard Folio per iPad di decima generazione in SUPER OFFERTA

L’innovazione e la praticità si incontrano nella Magic Keyboard Folio per iPad di decima generazione, ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 279,00€, con un risparmio del 7%. Questo non è solo un accessorio, ma un upgrade essenziale per il tuo iPad, trasformandolo in un dispositivo ancora più versatile e potente.

Magic Keyboard Folio per iPad di decima generazione

La Magic Keyboard Folio è progettata per offrire un’esperienza di digitazione senza pari. I tasti comodissimi con meccanismo a forbice e un’escursione di 1 mm assicurano una risposta rapida e confortevole, rendendo la scrittura più fluida e naturale. Che tu stia scrivendo una lunga email, un report o semplicemente navigando sul web, sentirai la differenza ad ogni tocco. Ma non finisce qui. La Magic Keyboard Folio è dotata di un ampio trackpad, che supporta i gesti Multi-Touch di iPadOS, offrendoti un controllo preciso e una navigazione intuitiva. Il trackpad trasforma il modo in cui interagisci con il tuo iPad, rendendo ogni azione più rapida e più efficiente.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo folio è il suo design versatile in due pezzi. Non solo offre una protezione completa fronte-retro per il tuo iPad, ma la tastiera è anche staccabile, permettendoti di adattare l’uso del tuo dispositivo alle tue esigenze. Che tu stia lavorando alla scrivania o rilassandoti sul divano, puoi sempre trovare l’angolazione perfetta grazie al supporto regolabile.

E non possiamo dimenticare i 14 tasti funzione che ti danno accesso immediato a scorciatoie utili, migliorando ulteriormente la tua produttività. Con la Magic Keyboard Folio, ogni azione è a portata di mano, rendendo il tuo iPad più potente e più facile da usare che mai.

Ora, pensa a tutto ciò che puoi fare con il tuo iPad trasformato. Immagina la comodità di una digitazione veloce e precisa, la facilità di navigazione con il trackpad, e la flessibilità di un design che si adatta al tuo stile di vita. A 279,00€, la Magic Keyboard Folio non è solo un acquisto, è un investimento nella tua produttività e nel tuo comfort.

