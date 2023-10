Magic Keyboard con Touch ID ad un PREZZO BOMBA su Amazon

La Magic Keyboard con Touch ID, una delle tastiere più avanzate sul mercato, è ora disponibile su Amazon a un prezzo scontato di 130,00€, con uno sconto del 18%. Sì, hai letto bene!

Magic Keyboard con Touch ID

Ma cosa rende questa tastiera così speciale? Iniziamo con la sua connettività. La Magic Keyboard si connette al tuo Mac in modalità wireless tramite Bluetooth. Questo significa che puoi dire addio a quei fastidiosi cavi che ingombrano la tua scrivania e goderti una postazione di lavoro pulita e ordinata. E non preoccuparti della batteria. Questa tastiera ha una batteria interna ricaricabile che dura settimane, eliminando la necessità di sostituire le pile frequentemente.

Ora, parliamo del suo design. Elegante, sottile e con tasti bianchi su uno sfondo argento, la Magic Keyboard non è solo funzionale, ma anche esteticamente piacevole. Si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia che tu stia lavorando in ufficio o a casa. La risposta dei tasti è precisa e reattiva, rendendo ogni sessione di digitazione un’esperienza piacevole.

Ma la vera stella dello spettacolo è il Touch ID. Questa funzione ti permette di sbloccare il tuo Mac, accedere a siti web e app in modo semplice, veloce e sicuro. Basta posizionare il dito sul tasto e il gioco è fatto. E non dimentichiamo che la tastiera è compatibile con tutti i Mac con chip Apple, garantendo una connessione fluida e senza problemi.

E se tutto ciò non fosse abbastanza, la tastiera viene fornita con un cavo intrecciato da USB-C a Lightning. Questo non solo aggiunge un tocco di classe, ma ti permette anche di ricaricare la tastiera attraverso la porta USB-C del tuo Mac in modo rapido ed efficiente.

La Magic Keyboard con Touch ID non è solo un dispositivo di input, ma un compagno indispensabile per chiunque prenda sul serio la propria postazione di lavoro o di gioco. E con un’offerta come quella di Amazon, dove puoi avere questa meraviglia tecnologica a soli 130,00€, non c’è davvero motivo di esitare. Non perdere questa opportunità unica! Fai clic sul link, aggiungi la Magic Keyboard al tuo carrello e porta la tua esperienza di digitazione a un livello completamente nuovo.

