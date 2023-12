Completa il setup del tuo Mac con la Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico

La Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico, ora disponibile su Amazon a 189,00€ con un 8% di sconto, è la scelta ideale per chi cerca una tastiera wireless di alta qualità per il proprio Mac. Questa tastiera non è solo un dispositivo di input, ma un accessorio che eleva l’intera esperienza di utilizzo del tuo Mac.

Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico

Il design della Magic Keyboard è un perfetto esempio dell’eleganza e della qualità costruttiva tipiche di Apple. Realizzata in alluminio anodizzato, presenta un profilo sottile e una finitura nera che si abbina perfettamente con i dispositivi Mac. I tasti neri offrono una corsa di 1 mm, garantendo una risposta precisa e confortevole ad ogni tocco, rendendo la digitazione un vero piacere. Una delle caratteristiche più notevoli di questa tastiera è il Touch ID integrato. Questo sensore, posizionato in modo strategico, permette di sbloccare il Mac, confermare pagamenti ed effettuare log-in in modo sicuro e veloce. La comodità e la sicurezza offerte dal Touch ID sono ineguagliabili, rendendo l’accesso alle funzioni del tuo Mac più fluido ed efficiente.

La Magic Keyboard è compatibile con tutti i Mac con chip Apple, inclusi i modelli M1 e M2. Questo la rende una scelta versatile per una vasta gamma di utenti Mac. La connessione Bluetooth wireless garantisce una connessione stabile e affidabile, liberandoti dai vincoli dei cavi. Un altro punto di forza è la durata della batteria. Con una singola carica, la tastiera può durare circa un mese, rendendola estremamente pratica per l’uso quotidiano. Inoltre, è inclusa nella confezione un cavo da Lightning a USB per una ricarica comoda e veloce. La Magic Keyboard offre anche un layout più spazioso con controlli per scorrere rapidamente i documenti e tasti freccia di dimensioni standard. Il tastierino numerico integrato è ideale per chi lavora con fogli di calcolo e applicazioni finanziarie, offrendo una maggiore efficienza e comodità.

A 189,00€ su Amazon, l’Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico è un investimento che migliora non solo l’efficienza ma anche l’estetica della tua postazione di lavoro. Con la sua combinazione di design elegante, funzionalità avanzate e compatibilità con i Mac, questa tastiera è un accessorio indispensabile per ogni utente Mac. Non perdere questa offerta e porta la tua esperienza di digitazione a un livello superiore con l’Apple Magic Keyboard.

