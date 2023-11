Magic Keyboard con Touch ID: approfitta subito di questa IMPERDIBILE OFFERTA

L’innovazione e l’eleganza si fondono nella Magic Keyboard con Touch ID, ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile di 139,00€, grazie a uno sconto del 13%. Questo dispositivo non è solo un semplice accessorio, ma un compagno indispensabile che trasforma l’interazione con il tuo Mac in un’esperienza fluida e intuitiva.

Magic Keyboard con Touch ID con meccanismo a forbice

La Magic Keyboard è progettata per offrire un comfort di digitazione superiore. Ogni tasto, con il suo meccanismo a forbice migliorato, garantisce stabilità e precisione, riducendo al minimo gli sforzi e massimizzando la risposta al tocco. La digitazione diventa così non solo rapida, ma anche incredibilmente silenziosa, permettendoti di lavorare in qualsiasi ambiente senza disturbare chi ti circonda.

Il Touch ID, integrato direttamente nella tastiera, rappresenta la vera rivoluzione di questo dispositivo. Con un semplice tocco, puoi sbloccare il tuo Mac o utilizzare la tua impronta digitale per effettuare acquisti sicuri su iTunes, App Store e sul web grazie ad Apple Pay. La sicurezza dei tuoi dati non è mai stata così a portata di mano, e con la Magic Keyboard, la protezione diventa un gesto quotidiano, semplice e veloce.

La connettività è un altro punto di forza di questa tastiera. Grazie alla tecnologia wireless Bluetooth, la Magic Keyboard si collega al tuo Mac senza bisogno di cavi, mantenendo la tua scrivania ordinata e libera da ingombri. La batteria, a lunga durata, assicura un utilizzo prolungato; una volta carica, la tastiera può durare per mesi prima di necessitare di una ricarica, che avviene tramite un cavo USB-C incluso nella confezione.

La Magic Keyboard con Touch ID è compatibile con tutti i Mac dotati di chip Apple Silicon, come M1, M2 e M3, e si integra perfettamente con macOS, offrendoti scorciatoie da tastiera dedicate e controlli immediati per la gestione del volume, la luminosità e molto altro.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di portare la tua produttività a un nuovo livello. L’offerta di 139,00€ è una chance da cogliere al volo, per garantirti non solo un dispositivo all’avanguardia ma anche un tocco di stile inconfondibile che solo Apple sa offrire. Visita la pagina Amazon e rendi la Magic Keyboard con Touch ID parte della tua quotidianità tecnologica. Acquista ora e trasforma ogni pressione di tasto in un’azione sicura e piacevole.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.