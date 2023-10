Completa il tuo setup Apple con la Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico in SCONTO

L’innovazione e l’eleganza si fondono perfettamente nella Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico, un prodotto che Apple ha saputo rendere indispensabile per chiunque desideri un’esperienza d’uso superiore. La buona notizia è che ora è possibile acquistare questo gioiello tecnologico su Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso di 169,99€, grazie a uno sconto del 17%. Un’occasione unica per portare la propria postazione di lavoro o di gioco a un livello superiore.

Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico

Il design minimalista e raffinato del Magic Keyboard è un vero e proprio biglietto da visita per Apple, che ha sempre saputo come coniugare estetica e funzionalità. I tasti, ben distanziati e reattivi, offrono una digitazione confortevole e precisa, permettendo di lavorare o giocare per ore senza affaticare le mani. Ma è la presenza del Touch ID a fare la vera differenza, trasformando il modo in cui interagiamo con il nostro Mac. Questa funzionalità, infatti, permette di sbloccare il computer e accedere a siti web e app in modo rapido e sicuro, con un semplice tocco.

La connessione Bluetooth assicura una connessione stabile e affidabile, liberando la scrivania dai fastidiosi cavi e contribuendo a mantenere l’ambiente di lavoro ordinato. La batteria ricaricabile, poi, garantisce settimane di autonomia, eliminando la necessità di cambiare le pile frequentemente e contribuendo a rendere la Magic Keyboard un prodotto ecologico.

Il tastierino numerico integrato è una manna dal cielo per chi lavora spesso con i numeri, rendendo l’inserimento di dati numerici estremamente rapido e preciso. E per chi ama i dettagli, la Magic Keyboard è disponibile in colore nero, che aggiunge un tocco di eleganza e sofisticatezza alla postazione di lavoro.

La Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico rappresenta la scelta ideale per chi non si accontenta e cerca sempre il meglio in termini di tecnologia e design. E ora, grazie all’offerta su Amazon, è possibile portarsi a casa questo capolavoro tecnologico a soli 169,99€, con uno sconto del 17%. Un’occasione da non perdere per chi vuole vivere un’esperienza d’uso senza pari. Acquista ora e lasciati conquistare dalla magia di Apple!

