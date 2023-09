Completa il tuo Desk setup con il fantastico iMac M1 in SUPER SCONTO

Che tu sia uno studente, un designer o qualsiasi altro tipo di utente e sei alla ricerca di una computer potente e dal design inconfondibile, ho l’offerta giusta per te! Amazon ha lanciato una promozione imperdibile sull’iMac M1, offrendolo a soli 1.394,99€. E non è tutto: stiamo parlando di uno sconto del 12%! Una vera e propria occasione da non perdere.

iMac M1 con design all-in-one ultrasottile

L’iMac M1 non è solo un computer, è una vera e propria rivoluzione nel mondo della tecnologia. Dotato del chip M1, questo gioiello della tecnologia offre prestazioni eccezionali, rendendo ogni operazione veloce e fluida. Che tu stia navigando in Safari, lavorando su progetti grafici o montando video, l’iMac M1 è pronto a sorprenderti.

Il display Retina 4,5K da 24 pollici è semplicemente spettacolare. Con una luminosità di 500 nit e la capacità di supportare un miliardo di colori, ogni immagine, video o documento apparirà nitido, brillante e incredibilmente realistico. E non finisce qui: l’iMac M1 è dotato di due porte Thunderbolt / USB 4, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e una videocamera FaceTime HD a 1080p. Questo significa che sarai sempre connesso, in ogni momento e in ogni situazione.

Ma c’è di più. L’iMac M1 ha una memoria RAM di 8 GB e una archiviazione SSD di 256 GB, garantendo una risposta rapida e una grande capacità di archiviazione. E per chi ha bisogno di ancora più spazio, è possibile espandere la memoria fino a 1TB.

Lato connettività troverai due porte Thunderbolt / USB 4, due porte USB 3, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 e un jack per le cuffie.

Sei ancora indeciso? Pensa a tutte le possibilità che avrai con l’iMac M1. Che tu sia uno studente, un professionista o semplicemente un appassionato di tecnologia, questo computer cambierà il tuo modo di lavorare e di divertirti. E con uno sconto del 12% su Amazon, non c’è davvero motivo di esitare. Acquistalo subito a soli 1.394,99€.

