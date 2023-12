Stampante multifunzione HP Envy 6020e ad un PREZZO BOMBA: approfittane subito

La stampante multifunzione HP Envy 6020e, attualmente in offerta su Amazon a soli 69,00€ con uno sconto del 42%, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione di stampa versatile, efficiente e conveniente. Questa stampante non è solo un dispositivo di stampa, ma un vero e proprio centro multifunzione che risponde a tutte le esigenze di stampa, scansione e copia.

Stampante multifunzione HP Envy 6020e

La HP Envy 6020e si distingue per le sue funzionalità avanzate. Con la capacità di stampa fronte e retro automatica, offre un notevole risparmio di tempo e carta. La stampante è in grado di gestire una varietà di formati di carta, inclusi A4, A5, A6, e buste, con una grammatura da 60 a 90 g/m², rendendola adatta per ogni tipo di documento o progetto creativo. Un aspetto fondamentale della HP Envy 6020e è la sua connettività versatile. Grazie all’app HP Smart, è possibile stampare da PC, smartphone e tablet, collegandosi ai dispositivi attraverso il Wireless Dual Band, Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria. Questo rende la stampa da qualsiasi dispositivo un processo semplice e intuitivo.

La stampante offre una velocità di stampa impressionante, con fino a 20 ppm in bianco e nero e 17 ppm a colori. Questo, unito alla sua risoluzione di stampa fino a 300 x 300 dpi, garantisce stampe di alta qualità in tempi rapidi. Inoltre, la stampante è parte del programma HP+, che include 1 anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink incluso, un servizio che consegna le cartucce a domicilio prima che tu rimanga senza.

La HP Envy 6020e è compatibile con le cartucce originali HP 305 Nero, HP 305 Tricromia, HP 305XL Nero, HP 305XL Tricromia, assicurando stampe di alta qualità e affidabilità. Inoltre, la stampante include un firmware che contiene misure di sicurezza dinamica per impedire l’utilizzo di cartucce non originali, garantendo così la massima efficienza e sicurezza.

A soli 69,00€ su Amazon, la HP Envy 6020e è un’offerta da non perdere per chi cerca una stampante multifunzione di alta qualità a un prezzo vantaggioso. Non perdere questa opportunità: acquista ora la tua HP Envy 6020e e porta la tua esperienza di stampa a un livello superiore!

