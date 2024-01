Goditi prestazioni straordinarie con l'HP All-In-One 24 in SUPER SCONTO

Nel cuore dell’innovazione tecnologica, l’HP All-In-One 24 emerge come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo affidabile e performante. Attualmente disponibile su Amazon a 499,99€ con un incredibile sconto del 35%, questa offerta rappresenta un’opportunità unica per aggiornare il tuo spazio di lavoro con tecnologia all’avanguardia senza compromettere il budget.

HP All-In-One 24 con processore Intel Core i3

Questo dispositivo non è solo un computer; è una stazione di lavoro completa che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente domestico o professionale. Con un processore Intel Core i3 1215U, che raggiunge una frequenza fino a 4,1GHz, l’HP All-In-One 24 è progettato per gestire con facilità compiti di smart working, creatività e multitasking. La sua capacità di adattarsi alle tue esigenze lo rende un compagno di lavoro ideale, pronto a supportarti in ogni progetto. Il cuore pulsante di questo dispositivo è la sua memoria RAM DDR4 da 8GB e uno spazio di archiviazione da 512 GB SSD PCIe NVMe 2280, offrendo non solo spazio sufficiente per tutti i tuoi dati ma anche una velocità e una reattività eccezionali. Immagina di avviare le applicazioni in pochi secondi e di trasferire file ad alta velocità; con l’HP All-In-One 24, questo diventa la norma.

Uno dei punti di forza di questo computer è il suo display da 24″ con risoluzione Full HD da 1920 x 1080p. Grazie alla tecnologia IPS Antiriflesso e Micro-Edge su tre lati, godrai di immagini nitide e colori vivaci da qualsiasi angolazione, rendendo ogni sessione di lavoro o intrattenimento un’esperienza visiva piacevole e coinvolgente. La luminosità di 250 Nits e lo spazio colore 72% NTSC assicurano che ogni dettaglio sia visibile e ogni colore sia accurato. Non meno importante è la scheda grafica Intel UHD Graphics integrata di 12esima generazione, che supporta un refresh rate max di 4096 x 2304 a 60Hz (HDMI). Che tu stia modificando video, giocando o semplicemente navigando sul web, l’HP All-In-One 24 offre prestazioni grafiche fluide e dettagliate.

Il design elegante e moderno, con un case compatto e sottile realizzato con il 15% di plastica riciclata post-consumo, non solo aggiunge un tocco di stile al tuo spazio ma dimostra anche l’impegno di HP verso la sostenibilità. Inoltre, con casse audio integrate da 2W, webcam HP True Vision HD, e connettività completa tra cui LAN, Wi-Fi e Bluetooth 5.1, questo computer è pronto a diventare il centro del tuo ecosistema digitale.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa l’HP All-In-One 24 a soli 499,99€, approfittando di uno sconto del 35% su Amazon. Che tu sia un professionista, uno studente o semplicemente alla ricerca di un upgrade per il tuo spazio di lavoro domestico, questo è il momento di fare un investimento intelligente. Agisci ora e trasforma il tuo modo di lavorare e giocare con l’HP All-In-One 24.

