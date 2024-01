Riprese mozzafiato grazie al drone DJI Air 2S in SUPER SCONTO

Il DJI Air 2S è molto più di un semplice drone; è una rivoluzione nel mondo della fotografia aerea, e ora è disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 912,26€, grazie a un 10% di sconto. Questa offerta rappresenta un’opportunità unica per chi desidera esplorare nuove prospettive e catturare il mondo da angolazioni mozzafiato.

Drone DJI Air 2S con sensore da 1 pollice

Il sensore CMOS da 1 pollice del DJI Air 2S è un vero e proprio gioiello tecnologico, in grado di catturare ogni dettaglio con una chiarezza sorprendente. Che tu stia immortalando paesaggi mozzafiato o inseguendo l’azione, ogni scatto sarà definito e ricco di colori. La capacità di registrare video in 5.4K offre una nitidezza senza paragoni e tonalità di colore autentiche in ogni fotogramma, generando riprese mozzafiato. La nuova funzione MasterShots è una rivoluzione per i videomaker. Con un semplice tocco, il DJI Air 2S volerà secondo diverse rotte mentre riprende il tuo soggetto, offrendoti automaticamente le migliori riprese di sempre. Questa funzione è perfetta per chi cerca risultati professionali senza dover passare ore a pianificare il volo.

La tecnologia di trasmissione delle immagini più avanzata di DJI garantisce un feed delle immagini a 1080p ultra fluido, chiaro e affidabile, anche a distanze fino a 12 km. Questo significa che puoi volare più lontano e vedere più chiaramente, esplorando nuovi orizzonti senza preoccuparti di perdere il segnale.

La sicurezza è una priorità per DJI, e il DJI Air 2S non fa eccezione. Dotato di rilevamento ostacoli in 4 direzioni e APAS 4.0, il drone è in grado di evitare ostacoli in modo intelligente, garantendo un’esperienza di volo più sicura e fluida. Puoi concentrarti sulla cattura delle migliori immagini, mentre il tuo drone si occupa di mantenere il volo sicuro.

Non perdere l’opportunità di acquistare il DJI Air 2S a soli 912,26€ su Amazon. Che tu sia un fotografo professionista, un appassionato di droni o semplicemente alla ricerca di un nuovo hobby, il DJI Air 2S è il compagno di volo ideale. Agisci ora e inizia a esplorare il mondo da una prospettiva completamente nuova, catturando immagini e video che supereranno ogni tua aspettativa.

