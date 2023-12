SUPER OFFERTA sulla custodia con tastiera Logitech Combo Touch per iPad Air, approfittane subito!

La custodia con tastiera Logitech Combo Touch per iPad Air è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 184,28€, con uno sconto del 8%. Questa offerta è un’opportunità imperdibile per chi desidera trasformare il proprio iPad Air in un dispositivo ancora più versatile e funzionale.

Custodia con tastiera Logitech Combo Touch per iPad Air

La Logitech Combo Touch è molto più di una semplice custodia. È una soluzione completa che migliora notevolmente l’usabilità dell’iPad Air. Dotata di una tastiera rimovibile retroilluminata, questa custodia consente di digitare comodamente in qualsiasi condizione di luce. I tasti retroilluminati si adattano automaticamente all’ambiente, offrendo 16 livelli di luminosità per garantire la massima visibilità in ogni situazione. Uno degli aspetti più innovativi della Logitech Combo Touch è il suo trackpad click-anywhere. Questo trackpad reattivo e affidabile consente di utilizzare l’intera superficie per lavorare ed eseguire gesti Multi-Touch, rendendo l’interazione con l’iPad Air fluida e intuitiva.

La custodia è progettata per offrire quattro modalità d’uso versatili: digitazione, disegno, visualizzazione e lettura. Questo significa che puoi facilmente passare dal lavoro alla creatività, dalla visione di contenuti multimediali alla lettura, senza mai dover rimuovere l’iPad Air dalla custodia.

In termini di protezione, la Logitech Combo Touch è imbattibile. Una custodia duratura e regolabile protegge la parte anteriore, la parte posteriore e gli angoli dell’iPad Air, mantenendolo al sicuro da urti e graffi. Inoltre, la custodia è dotata di una postazione per Apple Pencil, permettendo di ricaricare facilmente la tua Apple Pencil senza rimuovere la custodia. La tecnologia SMART CONNECTOR elimina la necessità di ricaricare la tastiera, poiché l’alimentazione proviene direttamente dal tuo iPad Air. Questo significa che non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza batteria o di dover portare con te cavi di ricarica aggiuntivi.

Per chi cerca di massimizzare la produttività e la creatività con il proprio iPad Air, la custodia con tastiera Logitech Combo Touch a 184,28€ su Amazon rappresenta un investimento intelligente. Con la sua combinazione di design funzionale, protezione robusta e tecnologia avanzata, questa custodia trasforma il tuo iPad Air in un dispositivo ancora più potente e versatile. Approfitta di questa offerta limitata e porta il tuo iPad Air al livello successivo con la Logitech Combo Touch.

