Cuffie wireless con supporto per Alexa al MINIMO STORICO: -60%

Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime, ha lanciato una promozione imperdibile sulle cuffie wireless HD con Alexa. Queste cuffie, normalmente vendute a 199€,99€, sono ora disponibili a soli 79,99€, offrendo un incredibile sconto del 60%.

Cuffie wireless HD con Alexa con cancellazione attiva del rumore

Le Sennheiser HD 450SE non sono solo delle semplici cuffie. Sono dotate di tecnologia Bluetooth 5.0, che garantisce una connettività semplice e affidabile, supportando codec di alta qualità come AAC e AptX Low Latency. Questo significa che puoi goderti la tua musica, i podcast o i video senza ritardi o interruzioni. Ma non è tutto. Queste cuffie vantano una cancellazione attiva del rumore, permettendoti di immergerti nella tua musica preferita anche nei luoghi più rumorosi, come aeroporti o stazioni ferroviarie.

Un altro aspetto degno di nota è l’integrazione di Alexa. Con un semplice tocco, puoi chiedere ad Alexa di riprodurre la tua canzone preferita, controllare le previsioni del tempo, gestire i tuoi dispositivi smart home e molto altro. Inoltre, la batteria dura fino a 30 ore, garantendo un’esperienza d’ascolto prolungata senza la necessità di ricaricare frequentemente. E quando è il momento di ricaricare, il cavo USB-C incluso assicura una ricarica rapida e efficiente.

Ma non finisce qui. Le Cuffie wireless HD Sennheiser 450SE sono progettate per il comfort. La forma over-ear e i materiali di alta qualità utilizzati garantiscono un’esperienza d’ascolto confortevole anche per lunghi periodi. E con l’app di Sennheiser, puoi personalizzare ulteriormente la tua esperienza audio, scegliendo tra diverse modalità di ascolto e aggiornando il firmware delle cuffie.

In sostanza, se desideri un paio di cuffie di alta qualità a un prezzo accessibile, questa è l’offerta che fa per te. Non perdere questa opportunità unica offerta da Amazon durante la Festa delle Offerte Prime. Clicca qui e assicurati le tue cuffie wireless HD con Alexa prima che l’offerta termini!

