OFFERTA BOMBA: 150 Cialde di Caffè Borbone a prezzo REGALO su eBay!

Immagina di assaporare un caffè eccezionale, qualità Borbone, e avere a disposizione ben 150 cialde a un prezzo di soli 21,99€: non è un sogno, è l’offerta eBay di oggi! Con questa super offerta risparmio, potrai godere del 37% di sconto per fare rifornimento della tua miscela preferita. Scopri di più!

Le cialde di caffè Borbone miscela Rossa ti verranno a costare solo 0,15€ al pezzo. Hai capito bene: solo 0,15€ per ben 150 cialde. Questo è il momento migliore per fare scorta acquistando una o più scatole.

Un caffè robusto, denso e deciso: questa è qualità rossa Borbone

Lasciati conquistare dalla miscela qualità Rossa delle cialde con filtro in carta di Caffè Borbone. Un caffè con molto carattere, dall’intensità forte ed energica, perfetto per iniziare la mattina col piede giusto o per un coffee break capace di risvegliarti dal torpore. Il dosaggio è accuratamente studiato, e quindi risulta ideale per creare un caffè capace di mettere tutti d’accordo.

La particolarità di queste cialde disponibili su eBay è tutta green: infatti, ogni cialda è compostabile e confezionata in incarto riciclabile 100%. Una coccola per il tuo palato e un gesto gentile per il pianeta. Non dovrai preoccuparti quindi se deciderai di consumare grandi quantità di caffè: l’ambiente ti ringrazierà comunque!

Perché optare per un pacco convenienza

Invece di acquistare caffè al bisogno, approfittando dell’offerta eBay per Caffè Borbone Miscela Rossa riceverai 150 cialde al prezzo di soli 21,99€, ovvero solo 0,15€ a caffè. Non c’è paragone con la somma che spenderesti prendendo un caffè al bar, e possiamo assicurarti che la qualità è altissima… forse anche migliore!

Questo è il tuo momento: acquista la confezione da 150 cialde compostabili di Caffè Borbone Miscela Rossa su eBay e spendi solo 21,99€ grazie al 37% di sconto attivo.

