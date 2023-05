OFFERTA ASSURDA: oggi il Samsung Galaxy Z Flip4 è tuo a 470 EURO IN MENO!

È ora di farsi un regalo! Il futuro è qui e ad un prezzo mai visto prima. Potete portare a casa l’esclusivo SAMSUNG Galaxy Z Flip4, oggi offerto su Amazon a soli 679,00€, con uno sconto incredibile del 41%!

Sì, avete letto bene, 41%! Questo vuol dire che potrete risparmiare ben 470 euro sul prezzo di listino. In più la spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al chck-out. Un’offerta del genere non si era mai vista, non c’è tempo da perdere!

Samsung Galaxy Z Flip4: lo smartphone dei vostri sogni ad un prezzo mia visto

Il Samsung Galaxy Z Flip4 è la rappresentazione perfetta della perfezione tecnologica, grazie al suo design rivoluzionario a conchiglia, che racchiude un display Foldable Dynamic AMOLED 2X da 6.7 pollici. Questo schermo flessibile, ultra nitido e luminoso offre un’esperienza visiva senza pari, con colori brillanti e dettagli mozzafiato.

Ma non finisce qui. Sotto il suo esterno affascinante, il Galaxy Z Flip4 nasconde una potenza da urlo. È alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 888, supportato da 8GB di RAM e una capacità di storage interno di 128GB, garantendo prestazioni fulminee e un funzionamento senza intoppi.

L’esperienza fotografica è altrettanto impressionante, con una doppia fotocamera posteriore da 12MP, capace di catturare immagini eccezionali in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, la batteria da 3300mAh con ricarica veloce garantisce che il vostro smartphone sia sempre pronto all’uso, anche nei giorni più frenetici.

La durabilità è un altro punto di forza del Samsung Galaxy Z Flip4. Grazie al suo telaio in alluminio Armor e al vetro Gorilla Glass Victus, questo smartphone è progettato per resistere agli urti e alle cadute quotidiane. Inoltre, il dispositivo è dotato di certificazione IPX8 per resistenza all’acqua, per un ulteriore livello di protezione.

Ma la vera magia del Galaxy Z Flip4 sta nella sua capacità di piegarsi a metà, trasformandosi da un dispositivo all’avanguardia in un oggetto compatto e portatile. Questa è l’innovazione che cambierà per sempre il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi.

Cogliete l’occasione di possedere il Samsung Galaxy Z Flip4 ad un prezzo incredibilmente basso. Ad oggi potrete acquistarlo a soli 679,00€, con uno sconto del 41%! Un’occasione del genere non si era mai vista, correte subito a fare il vostro ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.