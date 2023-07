Offerta anticipo Prime: 2 Echo Dot al prezzo di 1! Acquistali ora a soli 42€

Se sei un amante della tecnologia e vuoi espandere l’ecosistema smart della tua casa, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta esclusiva su Amazon: acquista 2 Echo Dot (5ª gen.) al prezzo di 1! E tutto questo a soli 42,98€, grazie a uno sconto del 34%. Ma affrettati, l’offerta termina il 10 luglio alle 09:00. Non perdere l’opportunità di trasformare la tua casa in un ambiente intelligente e connesso!

Con gli Echo Dot, puoi sfruttare al massimo i benefici dell’assistente vocale Alexa.

Questi sono alcuni motivi per cui dovresti cogliere al volo questa offerta:

Audio potente e nitido: Gli Echo Dot sono dotati di un altoparlante da 1,6″ che offre un audio potente e di qualità. Potrai ascoltare la tua musica preferita, le tue playlist o i tuoi podcast con una resa sonora sorprendente. Controllo vocale avanzato: Grazie all’integrazione di Alexa, potrai controllare la tua musica, le luci di casa, il termostato e molti altri dispositivi smart, semplicemente utilizzando la tua voce. Basta chiedere ad Alexa di fare tutto il lavoro per te. Gestione degli impegni e delle notizie: Alexa ti terrà aggiornato sugli impegni della tua giornata, fornendoti informazioni sul meteo, le notizie e tanto altro ancora. Avrai tutto a portata di voce, senza dover consultare dispositivi esterni. Connessione intelligente: Gli Echo Dot si collegano ad altri dispositivi smart, consentendoti di creare un ecosistema domotico connesso. Potrai controllare luci, prese intelligenti, telecamere di sicurezza e tanto altro ancora, tutto da un unico punto di controllo. Design compatto e discreto: Gli Echo Dot hanno un design compatto e discreto, che si adatta a qualsiasi ambiente. Possono essere posizionati su un tavolo, una scrivania o anche montati a parete, occupando pochissimo spazio.

Cogli al volo questa offerta esclusiva Prime e porta la potenza di Alexa nella tua casa.

Acquista 2 Echo Dot (5ª gen.) a soli 42,98€, grazie a uno sconto del 34%! Aggiungi 2 Echo Dot al tuo carrello e applica il codice promozionale “ECHODOT” al momento del pagamento per usufruire dello sconto. Ricorda, l’offerta termina il 10 luglio alle 09:00.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.