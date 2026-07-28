Occhio all'impostazione di Google Maps o finisce per rilevare dove sei andato

Google invita gli utenti di Maps a controllare le liste salvate nell’app, perché alcune raccolte condivise in passato tramite link potrebbero essere ancora visibili.

Al loro interno possono comparire luoghi frequentati, abitudini e spostamenti personali, informazioni che con il tempo rischiano di essere dimenticate ma restano accessibili. La funzione è comoda per organizzare viaggi, ristoranti, hotel e indirizzi da ricordare. Tuttavia, se le impostazioni di condivisione non vengono verificate per mesi, una semplice lista può trasformarsi in un problema di privacy.

Come le liste salvate possono ricostruire routine, spostamenti e luoghi sensibili

Le liste di Google Maps permettono di mettere in ordine posti da ricordare: un bar da provare, un museo, un albergo, il parcheggio vicino alla stazione. Molti le usano al volo, magari durante una vacanza o per segnarsi indirizzi utili in città. Il punto è che, col tempo, quelle raccolte possono raccontare molto più di quanto sembri. Possono diventare una piccola mappa della vita quotidiana.

In una lista possono finire la farmacia di fiducia, il supermercato sotto casa, un ambulatorio medico, il distributore dove si passa più spesso, il ristorante del venerdì sera. Presi da soli sembrano dettagli da poco. Messi insieme, però, dicono parecchio: zone frequentate, abitudini, orari probabili, interessi e perfino indizi sul quartiere in cui si vive. Ecco perché una vecchia raccolta rimasta visibile non è una semplice distrazione tecnica. È una porta aperta sulle proprie abitudini.

Il rischio dei link condivisi dimenticati dopo viaggi e raccolte collaborative

Il caso più frequente riguarda le liste condivise create per organizzare un viaggio con amici o familiari. Si prepara una raccolta con hotel, ristoranti, attrazioni e fermate utili, poi si manda il link in chat. Fin qui, nulla di strano. Finita la vacanza, però, quella lista può restare accessibile a chi ha conservato il collegamento. Anche se nel frattempo l’utente continua ad aggiornarla convinto che sia privata.

Il problema, come ricordano diverse guide sulle impostazioni dell’app, è che Google Maps non mostra sempre in modo evidente se una lista è ancora condivisa. Si entra in Salvati, si aggiunge un nuovo luogo, si chiude l’app. Nessun avviso particolarmente chiaro. Così una raccolta nata per un weekend a Parigi o per un’estate in Sardegna può riempirsi, mese dopo mese, di indirizzi personali. “Pensavo la vedessi solo io”: è la frase che molti potrebbero dire dopo aver controllato meglio.

Le impostazioni da controllare subito per rendere private o eliminare le liste

Per verificare basta poco: aprire Google Maps, entrare nella sezione Salvati, scegliere la lista da controllare, toccare il menu con i tre puntini e guardare le opzioni di condivisione. Se la raccolta è accessibile tramite link, si può renderla privata oppure eliminarla, soprattutto se non serve più. Meglio fare il controllo lista per lista, senza dare per scontato che sia tutto già al sicuro.

Un’altra buona abitudine è separare le raccolte personali da quelle collaborative: una lista per il viaggio con gli amici, un’altra per i posti di tutti i giorni. Quando l’organizzazione è finita, la prima può essere chiusa o cancellata. Per ricerche più delicate si può usare anche la modalità in incognito di Maps, che limita il salvataggio di ricerche e percorsi nella cronologia dell’account. Non basta da sola, ma aiuta. Soprattutto quando un indirizzo non deve restare nella memoria digitale.