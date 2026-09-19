Occhio al tuo iPhone, questa funzionalità adesso prevede un pagamento

Una nuova funzione dedicata a chi utilizza due iPhone con la stessa numerazione rende il passaggio tra i dispositivi molto più semplice e immediato.

La novità evita alcuni passaggi che prima richiedevano l’app dell’operatore o comandi specifici, integrando la gestione direttamente nell’iPhone. La comodità, però, può avere un costo aggiuntivo a seconda del piano telefonico sottoscritto.

Cambio di iPhone con un semplice sblocco: come funziona

Con iPhone Handoff il passaggio da un telefono all’altro diventa molto più immediato. L’utente sblocca l’iPhone che vuole usare e il sistema lo riconosce come dispositivo attivo per la linea collegata alla MultiSIM. In sostanza, chi ha un iPhone personale e uno di lavoro con la stessa numerazione non deve più aprire l’app dell’operatore né digitare codici particolari. Basta sbloccare il telefono. Da quel momento, le chiamate in entrata arrivano sull’iPhone scelto, mentre l’altro resta fuori da quella gestione.

Secondo Deutsche Telekom, dietro questo gesto così semplice c’è il collegamento tra la tecnologia dei dispositivi Apple e la rete mobile dell’operatore. I server dell’operatore mettono in comunicazione la funzione disponibile su iPhone con i sistemi della rete Telekom, rendendo possibile il cambio automatico del telefono abilitato. Una novità piccola solo in apparenza, soprattutto per chi passa spesso da un dispositivo all’altro.

MultiSIM, cosa cambia davvero e cosa resta uguale

La novità non stravolge la MultiSIM. Gli utenti possono continuare a usare più dispositivi mobili con lo stesso contratto e a condividere il volume dati previsto dalla tariffa principale. Anche la gestione delle comunicazioni resta quella nota: le chiamate arrivano sul dispositivo attivo, mentre gli SMS possono essere ricevuti e inviati dal telefono selezionato in quel momento.

La differenza sta nella scelta della priorità tra i due iPhone. Prima, per alcune operazioni, bisognava passare dall’app MeinMagenta o usare comandi di rete dedicati. Con iOS 27, invece, tutto si sposta direttamente sull’interfaccia del telefono. Meno passaggi, meno perdite di tempo, meno dubbi. Chi usa la stessa linea su più dispositivi lo conosce bene: il punto non è avere due telefoni, ma sapere subito quale dei due squillerà.

Costi, MagentaMobil e debutto del servizio: quando si paga

La funzione iPhone Handoff arriva con Deutsche Telekom dentro l’offerta MultiSIM. L’opzione può essere aggiunta ai piani MagentaMobil, ma se la MultiSIM non è già compresa nel contratto costa 6,95 euro al mese in più rispetto al canone principale. Per molti clienti, quindi, il cambio rapido da iPhone sarà comodo, ma non gratuito.

Le differenze dipendono dalla tariffa. Nel piano MagentaMobil L una MultiSIM è già inclusa, mentre con MagentaMobil XL sono comprese due MultiSIM senza ulteriori sovrapprezzi. Chi ha queste offerte potrà usare la gestione più diretta dei dispositivi senza aggiungere per forza un’altra opzione, nei limiti del proprio contratto. Per gli altri il punto è chiaro: usare due iPhone con la stessa numerazione diventa più semplice, ma può pesare sulla bolletta. Al momento, questa novità riguarda il mercato della Germania.