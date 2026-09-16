Occhio a WhatsApp, adesso invia l'intera cronologia dei messaggi nelle chat di gruppo

L’obiettivo è semplice: far capire subito che cosa è successo prima dell’ingresso nella chat. La novità, segnalata dal Centro assistenza di WhatsApp, riguarda gli utenti aggiunti direttamente da un amministratore e può tornare utile nei gruppi già molto attivi, da quelli di lavoro alle chat di famiglia, dove decisioni, appuntamenti e informazioni pratiche rischiano spesso di perdersi tra i messaggi.

Per chi viene aggiunto a un gruppo WhatsApp, cambia una cosa concreta: l’amministratore può inviare una parte della cronologia della chat, partendo da un punto recente della conversazione. In questo modo il nuovo membro non entra “al buio”. Secondo quanto indicato dall’assistenza dell’app, si possono condividere fino a 100 messaggi recenti, compresi quelli fissati nella chat prima dell’arrivo del nuovo partecipante.

La funzione serve soprattutto a evitare spiegazioni ripetute e riassunti scritti in fretta. In un gruppo di condominio, per esempio, il nuovo arrivato può leggere gli ultimi aggiornamenti su una riunione. In una chat di lavoro può recuperare una decisione presa poche ore prima. Non passa tutto, però: la condivisione è limitata e resta nelle mani dell’amministratore, che decide se usarla oppure no.

Come funziona per gli amministratori su iOS e Android

La procedura, spiega WhatsApp, è molto simile su iPhone e dispositivi Android. L’amministratore deve aprire l’app, entrare nella chat di gruppo, toccare il nome del gruppo — oppure tenerlo premuto dalla schermata “Chat”, a seconda del sistema — e aprire le informazioni del gruppo. Da lì può scegliere l’opzione per aggiungere nuovi membri.

Uno smartphone con una conversazione di gruppo sfocata, a rappresentare la condivisione della cronologia con i nuovi membri su WhatsApp.

Dopo aver selezionato i contatti da inserire, compare l’opzione legata alla cronologia messaggi. L’amministratore può attivarla, scegliere quanti messaggi recenti condividere e completare l’aggiunta dei partecipanti. Solo a quel punto la parte di cronologia scelta viene inviata al nuovo membro. C’è anche un passaggio importante: tutti gli utenti del gruppo ricevono una notifica che avvisa della condivisione.

Gli amministratori possono inoltre togliere questa possibilità dalle autorizzazioni del gruppo. Bisogna entrare nelle impostazioni della chat, aprire la voce sui permessi e attivare o disattivare “Invia cronologia messaggi”. La funzione è in arrivo in modo graduale, quindi potrebbe non essere subito visibile su tutti gli account. Il consiglio resta quello più pratico: tenere l’app aggiornata all’ultima versione disponibile.

Messaggi esclusi, link e codici QR: i limiti della novità

La nuova funzione non vale sempre. WhatsApp precisa che la cronologia condivisa è disponibile solo quando il nuovo membro viene aggiunto direttamente da un amministratore del gruppo. Restano quindi fuori, almeno per questa modalità, gli ingressi tramite link di invito o codice QR, due sistemi molto usati nei gruppi aperti e nelle community più grandi.

Non tutti i messaggi, poi, possono essere condivisi con questo sistema. Sono esclusi i messaggi a scomparsa già eliminati mentre l’opzione era attiva, i contenuti a visualizzazione singola, i messaggi legati a transazioni commerciali e le condivisioni di posizione in tempo reale. Una scelta in linea con l’impostazione dell’app, che distingue tra messaggi ordinari e contenuti pensati per durare poco o per essere visti una sola volta.

C’è anche il tetto dei 100 messaggi. Serve a evitare che un nuovo iscritto riceva mesi, o addirittura anni, di conversazioni passate. È una finestra breve, utile per orientarsi, non un archivio completo. Nei gruppi molto attivi, quelli in cui arrivano decine di notifiche in un’ora, può essere soltanto uno spaccato molto recente.

Privacy e segnalazioni: cosa succede con la cronologia condivisa

Il nodo della privacy resta centrale. Con la cronologia condivisa, infatti, un nuovo membro può leggere messaggi scritti quando non faceva ancora parte del gruppo. Per questo WhatsApp prevede una notifica per tutti i partecipanti: chi è già nella chat viene avvisato che una parte dei messaggi precedenti è stata condivisa. Non è un passaggio nascosto, e questo può pesare sul modo in cui gli amministratori useranno la funzione.

C’è poi il tema delle segnalazioni. Se il nuovo membro riceve la cronologia e decide di segnalare un contenuto, WhatsApp indica che può essere coinvolto anche l’account di chi ha inviato quel messaggio. In sostanza, la cronologia condivisa non è un semplice promemoria: anche i messaggi scritti prima dell’ingresso di un utente possono finire in una procedura di controllo, se considerati contrari alle regole della piattaforma.

La novità rende più semplice entrare nelle chat di gruppo già avviate, ma richiede attenzione. Condividere la cronologia può essere utile, in molti casi. Meglio però sapere sempre che cosa si sta inviando, a chi e con quali possibili conseguenze.