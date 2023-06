NUOVO MINIMO STORICO per l'iPhone 14 Pro Max: oggi risparmi PIU' DI 300 EURO!

Se hai sempre sognato di possedere il meglio della tecnologia Apple, non puoi assolutamente lasciarti sfuggire questa offerta strepitosa di Amazon! Oggi l’Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) è disponibile ad un incredibile prezzo di soli 1.175,49 euro, con uno sconto imperdibile del 21%.

Si tratta del prezzo minimo storico per un dispositivo che incarna l’eccellenza e l’innovazione di Apple. Solo oggi potrai risparmiare più di 300 euro sul prezzo di listino, oltre che pagare in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Un’opportunità del genere non capita tutti i giorni quindi sfruttala il prima possibile!

iPhone 14 Pro Max: l’eccellenza della Apple ad un prezzo mai visto

L’iPhone 14 Pro Max ti stupirà con il suo design raffinato e moderno, combinato con materiali di alta qualità che lo rendono un vero gioiello tecnologico. Dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,7 pollici, potrai goderti un’esperienza visiva eccezionale con colori vibranti, contrasti intensi e una risoluzione nitida.

Sotto il cofano, l’iPhone 14 Pro Max è alimentato dal potente chip A16 Bionic, che garantisce prestazioni incredibili e velocità di elaborazione superiori. Potrai eseguire senza sforzo le applicazioni più esigenti, giocare ai tuoi giochi preferiti e gestire multitasking senza interruzioni.

La fotocamera dell’iPhone 14 Pro Max rappresenta un vero punto di forza. Con un sistema a tripla fotocamera da 12 MP, sarai in grado di catturare foto e video di qualità professionale, anche in condizioni di scarsa luminosità. La stabilizzazione ottica dell’immagine ti permetterà di ottenere scatti nitidi e dettagliati, mentre la modalità Notte ti consentirà di scattare foto straordinarie anche al buio.

Grazie alla connettività 5G, potrai godere di velocità di navigazione ultraveloci e un’esperienza di streaming senza interruzioni. Inoltre, con la memoria interna da 128 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutti i tuoi file, foto, video e applicazioni preferite.

Non perdere l’opportunità di possedere l’Apple iPhone 14 Pro Max al suo prezzo minimo storico! Acquistalo ora su Amazon al prezzo incredibile di 1.175,49€, grazie allo sconto eccezionale del 21%. Con un design elegante, prestazioni straordinarie e una fotocamera potente, questo smartphone ti consentirà di vivere un’esperienza tecnologica di altissimo livello, corri subito e fai il tuo ordine!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.