Nuovo MagSafe: trapelano foto con un design tutto nuovo

Le recenti immagini condivise da Kosutami hanno offerto uno sguardo intrigante sui primi prototipi di MagSafe di Apple, sviluppati durante lo stesso periodo dell’annunciato ma mai rilasciato accessorio AirPower. Queste immagini rivelano un design più sottile e diverso per i prototipi MagSafe, rispetto a quello che è stato poi lanciato nel 2020 con l’iPhone 12.

MagSafe, arrivano le foto di un possibile nuovo modello con un design rinnovato

Nel 2017, Apple ha messo in moto i piani per il suo ecosistema di ricarica wireless, con l’annuncio di AirPower insieme all’iPhone X. Tuttavia, AirPower è stato successivamente cancellato nel marzo 2019 a causa di sfide tecniche, lasciando un vuoto nel settore della ricarica wireless di Apple.

Secondo Kosutami, i prototipi risalgono a marzo 2017, un periodo in cui Apple sembrava concentrata principalmente su AirPower. Questi prototipi presentano un design più sottile e sono realizzati con lo stesso materiale utilizzato per il fondo di un HomePod. Il layout del magnete in questi prototipi differisce notevolmente da quello che è stato poi adottato per l’iPhone 12.

Nonostante la cancellazione di AirPower, Apple ha ripreso lo sviluppo di soluzioni di ricarica MagSafe, culminando nel lancio dell’iPhone 12 nel 2020. Questo dispositivo è stato il primo a essere compatibile con la nuova tecnologia, segnando l’inizio di un nuovo ecosistema di accessori MagSafe. Da allora, MagSafe è diventato un elemento fondamentale per gli utenti iPhone, con una vasta gamma di accessori disponibili sul mercato.

Unreleased prototype of MagSafe Charger. It’s super rare yet interesting. Featured different design, magnetic placement, and materials used.

Produced around Mar. 2017, which same the AirPower does. Project started over after it’s cancellation.

Infos in last pic. #appleinternal pic.twitter.com/lxTQqhgk5s — Kosutami (@KosutamiSan) January 10, 2024

Nonostante la delusione iniziale per la cancellazione di AirPower, l’ecosistema MagSafe ha avuto un impatto significativo e positivo per gli utenti iPhone. Gli accessori MagSafe offrono una varietà di funzionalità e prezzi, rendendoli accessibili a un ampio pubblico.

Sebbene AirPower non sia mai diventato realtà, il successo di MagSafe mostra come Apple sia riuscita a superare le sfide iniziali, creando un ecosistema di ricarica wireless che ha avuto un impatto maggiore e più significativo per gli utenti. Le immagini dei prototipi MagSafe non solo offrono uno sguardo affascinante al passato ma anche una testimonianza della capacità di innovazione e adattamento di Apple nel campo della tecnologia wireless. Con questa tecnologia, Apple ha definitivamente lasciato il segno nel settore, offrendo agli utenti una soluzione di ricarica pratica, elegante e funzionale.