Con il nuovo IT Wallet nell’app IO si possono aggiungere diploma, laurea e attestato di residenza, dopo aver attivato il portafoglio con la CIE.

Le novità riguardano soprattutto chi vuole avere sul telefono un titolo di studio o un documento legato alla residenza. L’elenco del portafoglio comprende anche attestati di frequenza e iscrizione, con limiti che dipendono dall’anno e dai dati disponibili. La patente e la tessera sanitaria fanno ancora parte del servizio. Chi entra nell’app con SPID può continuare a farlo, ma per attivare il portafoglio deve avere a portata di mano la carta d’identità elettronica.

Diploma, laurea e residenza: quali documenti trovi nell’app IO

Il centro assistenza di IO indica tra le novità l’attestato di residenza, i titoli scolastici e accademici e gli attestati di frequenza o iscrizione. Per un diploma scolastico, la disponibilità parte dall’anno scolastico 2014/2015. Il servizio riguarda le scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie, con le esclusioni indicate dall’assistenza per le scuole ladine e tedesche della provincia autonoma di Bolzano.

Per gli studi superiori, l’elenco comprende gli attestati di iscrizione universitaria, le lauree triennali e magistrali o a ciclo unico e i titoli AFAM del nuovo ordinamento. Per i titoli post-laurea elencati da IO, come dottorati, specializzazioni e master universitari, il riferimento è il 2017. Se il titolo non compare, può dipendere dalla tipologia oppure dai dati presenti nell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore.

L’aggiunta di un documento su IO

Come aggiungere un documento su iPhone o Android

Serve la carta d’identità elettronica fisica e un telefono compatibile dotato di NFC. Anche se hai effettuato l’accesso a IO con SPID, l’app chiede di leggere il chip per attivare IT Wallet. Su iPhone si avvicina la carta alla parte alta del retro del dispositivo. Sui telefoni Android il punto di lettura cambia con il modello. Se fatica a rilevare il chip, prova a rimuovere la cover.

Con il portafoglio attivo, entra in Portafoglio, tocca Aggiungi e seleziona il documento dall’elenco. Premi Continua e segui le indicazioni. Puoi richiedere la versione digitale dei tuoi documenti personali. Se un diploma che rientra negli anni previsti non compare, l’assistenza rimanda all’ente che gestisce i dati. Per l’università, puoi verificare la situazione con l’istituto o consultare i servizi dell’ANIS.

A cosa servono i documenti digitali e quali limiti hanno

La patente digitale si può usare in Italia per i controlli dal vivo delle forze dell’ordine e come documento di riconoscimento nei contesti autorizzati. Per l’attestato di residenza, IO prevede la consultazione, la presentazione sullo schermo e la verifica in prossimità tramite app. Prima di usarlo per una pratica specifica, controlla quale documento accetta l’ente che lo richiede. Le modalità operative dipendono anche dall’adozione del sistema.

Chi aveva già attivato Documenti su IO vedrà aggiornati automaticamente i documenti presenti dopo il passaggio al portafoglio. La funzione precedente sarà dismessa a partire da luglio 2027. Puoi quindi decidere quando fare il passaggio. Tieni presente che la CIE serve per attivare il servizio, ma IO non consente di aggiungere al portafoglio una versione digitale della carta stessa.