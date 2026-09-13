Nuovi semafori con lettere e simboli al posto dei colori, cosa significano

Non sono segnali per tutti. Servono a bus e tram, e aiutano a gestire meglio il traffico nei punti più delicati della città, evitando fraintendimenti tra mezzi pubblici, auto e pedoni.

Il semaforo tradizionale lo conoscono tutti: rosso significa stop, verde vuol dire via libera, giallo invita a fermarsi se possibile. Ma nelle strade percorse da autobus, tram e mezzi del trasporto pubblico locale, soprattutto dove ci sono corsie riservate, binari e incroci complicati, quel sistema non basta sempre. Per questo vengono installati semafori con segnali luminosi bianchi, destinati solo ai conducenti dei mezzi pubblici.

Il motivo è semplice: separare i messaggi. Un automobilista deve capire subito qual è il segnale che riguarda la sua corsia e quale, invece, è riservato a bus e tram. In questo modo si riduce il rischio che qualcuno parta seguendo un via libera che non gli spetta. Nei punti più trafficati, poi, questi impianti possono dare precedenza al trasporto pubblico, riconoscendo l’arrivo di un mezzo attraverso sistemi montati a bordo o lungo la strada. Quando un autobus si avvicina a un incrocio, il semaforo può rilevarlo e modificare la sequenza. Non significa che passi sempre senza fermarsi, ma aiuta a tagliare i ritardi e a mantenere gli orari. Soprattutto nelle ore di punta, davanti a una stazione o a una scuola, anche pochi secondi pesano.

Linee, punti e triangoli: il codice bianco che guida bus e tram

Il linguaggio di questi semafori è fatto di simboli bianchi molto semplici, pensati per essere letti in fretta anche da lontano. Il tratto orizzontale per un conducente di bus o tram equivale allo stop: il mezzo deve fermarsi, proprio come davanti a un rosso. Il tratto verticale, invece, indica che si può proseguire diritto.

Un segnale dedicato al trasporto pubblico mostra i simboli bianchi usati per regolare bus e tram agli incroci.

Il tratto obliquo autorizza la svolta nella direzione indicata. Per i tram è un segnale particolarmente importante, perché può essere legato anche alla posizione degli scambi e al percorso consentito sui binari. Non è un dettaglio tecnico da poco: un tram non può cambiare corsia come un’auto, segue una traiettoria obbligata. C’è poi il punto luminoso, che chiede al conducente di attendere il segnale successivo. È una fase di attesa, una sorta di “preparati”, ma non dà ancora il via. Il triangolo, invece, consente di procedere con prudenza, rispettando le regole di svolta e la precedenza dei veicoli che arrivano in senso opposto. In diversi sistemi è considerato un segnale permissivo: si può andare avanti, ma solo dopo le dovute verifiche.

Dalle lettere A, K, T e Z alla precedenza: il messaggio per i conducenti

Accanto alle linee e ai simboli geometrici possono comparire anche lettere luminose, sempre bianche. La più diffusa è la A, legata nei sistemi di area tedesca alla richiesta, o “Anforderung”: segnala che il veicolo è stato riconosciuto dall’impianto e che a breve potrebbe arrivare il via libera. In sostanza, il conducente sa che il semaforo lo ha “visto”.

La K può cambiare significato da una città all’altra e da una rete all’altra. In alcuni casi richiama il contatto con l’impianto, quindi svolge una funzione simile alla A. In altri viene usata come avviso di partenza imminente: pochi secondi ancora, poi il mezzo potrà muoversi. Più legate alla gestione del servizio sono le lettere T e Z. La T richiama la chiusura delle porte, un passaggio decisivo soprattutto alle fermate affollate, quando qualcuno tenta di salire all’ultimo momento e il conducente deve rispettare i tempi. La Z rimanda invece alla partenza del convoglio o del mezzo, secondo le procedure della rete locale. Sono segnali tecnici, certo, ma hanno effetti concreti sulla puntualità.

Cosa devono sapere gli automobilisti davanti ai segnali bianchi

Per gli automobilisti, questi segnali non sostituiscono i semafori normali e non regolano il traffico privato. Chi guida un’auto deve continuare a seguire le luci rosse, gialle e verdi, la segnaletica verticale e orizzontale e, quando ci sono, le indicazioni degli agenti. I simboli bianchi per bus e tram valgono solo per i conducenti autorizzati del trasporto pubblico.

Conoscerli, però, aiuta a capire meglio quello che succede in strada. Se un tram parte mentre le auto restano ferme, o se un autobus passa prima del resto del traffico, non è un favore casuale né un’eccezione improvvisata. È una regolazione pensata per dare priorità al servizio pubblico e per evitare che un incrocio finisca bloccato per tutti. La regola, per chi è al volante, resta molto chiara: non bisogna mai seguire un segnale bianco pensando che valga anche per le auto. Meglio mantenere la distanza dai mezzi pubblici, fare attenzione alle corsie riservate e leggere bene la strada. Vicino a tramvie e fermate, spesso, traiettorie diverse si incrociano in pochi metri. E lì rispettare il semaforo non basta: serve anche capire che cosa si ha davanti.