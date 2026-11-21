Alcuni utenti Windows con schede grafiche NVIDIA GeForce segnalano scritture anomale sull’SSD dopo l’installazione di recenti versioni dei driver, anche a computer inattivo.

Al centro delle segnalazioni c’è NVDisplay.Container.exe, un processo che, in determinate configurazioni, continuerebbe a registrare dati senza sosta. Le cifre riportate online arrivano fino a 30 GB di scritture all’ora, un carico che potrebbe incidere sull’usura delle unità a stato solido se prolungato. In attesa di chiarimenti ufficiali da NVIDIA, è possibile controllare il fenomeno direttamente dagli strumenti di Windows e valutare con cautela le possibili soluzioni.

Driver 621.14 e 621.24 sotto accusa: troppe scritture sul disco

Il caso riguarda, secondo quanto riportato da GIGA e ripreso da Windows Latest, i driver GeForce 621.14 e 621.24, due versioni recenti del software NVIDIA per Windows. Il nodo sarebbe il processo NVDisplay.Container.exe. In alcune configurazioni, anche con il computer fermo, senza giochi aperti né applicazioni grafiche in esecuzione, continuerebbe a scrivere dati su un file di log. Un comportamento strano, segnalano diversi utenti nei forum tecnici, perché a PC inattivo il traffico sul disco dovrebbe restare molto basso.

Le segnalazioni parlano di scritture fino a 30 GB all’ora sulla memoria di archiviazione. Non poco, soprattutto per chi usa un SSD come disco principale. Le unità a stato solido hanno infatti una durata stimata anche in base ai terabyte scritti, il valore TBW. Carichi continui di questo tipo, alla lunga, possono pesare sull’usura. Al momento, però, NVIDIA non avrebbe ancora confermato ufficialmente il bug. Un dettaglio che invita alla prudenza. Il problema ricorda da vicino quello emerso di recente con i driver AMD, poi corretto tramite un aggiornamento opzionale.

Come controllare in Windows se NVDisplay.Container.exe sta stressando l’SSD

Chi vuole verificare la situazione può farlo direttamente da Windows, senza installare altri programmi. Il modo più semplice è aprire Monitoraggio risorse, digitando resmon dalla finestra Esegui o dal menu Start. Una volta dentro, bisogna andare nella scheda Disco e controllare quali processi stanno scrivendo dati. Non serve essere esperti: basta osservare per qualche minuto la lista e guardare i valori che cambiano.

Il processo da cercare è NVDisplay.Container.exe. Se resta attivo in modo continuo e continua a scrivere sul file nvlog.nvlgstg, anche con il PC inattivo, il sistema potrebbe essere coinvolto nel comportamento anomalo segnalato dagli utenti. In diversi casi, chi ha controllato racconta di aver visto il contatore salire senza sosta, “come se il driver stesse compilando un registro senza fine”, ha scritto un utente in una discussione tecnica. È un indizio, non una prova definitiva. Ma può bastare per capire se conviene intervenire o attendere un chiarimento da NVIDIA.

Rollback, servizio da fermare o fix NVIDIA: le strade possibili

Le soluzioni, per ora, non sono ideali. Alcuni utenti consigliano il rollback alla versione precedente dei driver, in particolare alla 621.01. Ma anche questa scelta può portare guai. Chi possiede una scheda della serie RTX 50, secondo le ricostruzioni circolate online, rischia infatti di rivedere un difetto già corretto nelle versioni più recenti: lo schermo nero durante la riproduzione video. Insomma, un passo indietro può sistemare una cosa e romperne un’altra. Con i driver grafici, purtroppo, non è una novità.

L’altra opzione è fermare manualmente il servizio NVIDIA Display Container LS, legato al processo contestato. Così si bloccano le scritture sull’SSD, ma si perdono funzioni utili come il Pannello di controllo NVIDIA e l’app NVIDIA, usati per gestire risoluzione, profili grafici, aggiornamenti e impostazioni avanzate. Per molti non è una soluzione comoda. La terza strada è attendere un fix ufficiale NVIDIA, continuando però a tenere d’occhio il disco. In mancanza di una conferma formale dell’azienda, resta una fase di attesa: controllare, valutare il rischio e scegliere il compromesso meno scomodo per il proprio PC.