Potenza estrema per l'AI e processori avanzatissimi: quando arrivano e quanto costano i nuovi Mac Mini e Mac Studio

Apple ha annunciato il 26 agosto 2026 i nuovi Mac mini e Mac Studio, con disponibilità in Italia prevista dal 22 settembre. Al centro della nuova generazione ci sono processori più potenti e una maggiore capacità di gestire l’intelligenza artificiale in locale, senza dover affidare continuamente i carichi di lavoro al cloud.

La nuova gamma punta soprattutto a professionisti, sviluppatori e creativi che lavorano con rendering, video, software complessi e modelli di AI generativa. Il lancio arriva inoltre in una fase particolare per Cupertino: dal 1° settembre, secondo il calendario societario comunicato, la guida operativa passerà da Tim Cook a John Ternus. I nuovi desktop saranno quindi tra gli ultimi prodotti presentati durante l’era Cook.

Preordini aperti e consegne dal 22 settembre: il calendario per l’Italia

I preordini dei nuovi Mac mini e Mac Studio sono partiti il 25 agosto 2026, mentre le prime consegne sono previste dal 22 settembre anche in Italia. Apple ha scelto un lancio internazionale senza aspettare il tradizionale appuntamento hardware autunnale dedicato ai Mac.

Una configurazione arriverà però più tardi: il Mac Studio con 512 GB di memoria unificata, versione destinata alla fascia professionale più alta, è atteso indicativamente verso la fine di ottobre.

L’attenzione si concentra soprattutto sul nuovo Mac mini M6, che rappresenta il punto d’ingresso nella gamma desktop, e sul Mac Studio M5 Ultra, pensato per attività decisamente più impegnative come rendering, montaggio video, sviluppo software e utilizzo di modelli AI di grandi dimensioni.

Mac mini M6 e Mac Studio M5 Ultra: cosa cambia davvero

Dal punto di vista estetico Apple non rivoluziona il design. Le differenze più importanti sono all’interno. Il Mac mini M6 porta al debutto il nuovo chip Apple realizzato con processo produttivo a 2 nanometri, mentre il Mac Studio M5 Ultra alza ulteriormente l’asticella per il calcolo professionale.

Il chip M6 integra una CPU fino a 12 core e una GPU fino a 12 core, accompagnata da acceleratori neurali progettati per i carichi di intelligenza artificiale. Il Neural Engine viene potenziato proprio per rendere più veloci le operazioni eseguite direttamente sul dispositivo.

Secondo i dati forniti da Apple, rispetto al Mac mini con M4 la CPU può risultare fino al 40% più veloce, mentre le prestazioni grafiche possono arrivare a raddoppiare. Nei carichi legati all’AI generativa, invece, l’incremento dichiarato può raggiungere valori ancora superiori.

Il Mac Studio con M5 Ultra si colloca invece in una categoria differente. La configurazione più potente può arrivare fino a 36 core CPU, 80 core GPU e 512 GB di memoria unificata, con una banda dichiarata fino a 1,2 TB/s. Numeri che avvicinano il Mac Studio più a una workstation professionale che a un normale computer desktop.

Quanto costano i nuovi Mac mini e Mac Studio in Italia

In Italia il nuovo Mac mini con chip M6 parte da 1.079 euro nella configurazione con 16 GB di memoria unificata. Il Mac mini con M5 Pro sale invece a 2.029 euro.

Per il Mac Studio con M5 Max il prezzo di partenza è di 3.049 euro, mentre il Mac Studio con M5 Ultra parte da 6.699 euro. Si tratta quindi di una gamma che copre esigenze molto differenti, dal desktop compatto per uso avanzato fino alla workstation destinata a studi professionali e sviluppatori.

Negli Stati Uniti i prezzi partono da 899 dollari per Mac mini M6, 1.699 dollari per Mac mini M5 Pro, 2.499 dollari per Mac Studio M5 Max e 5.499 dollari per Mac Studio M5 Ultra. Va però ricordato che i listini statunitensi vengono generalmente comunicati al netto delle imposte locali.

Il confronto con le generazioni precedenti mette in evidenza anche un aumento del prezzo d’ingresso. Il Mac mini M4 era arrivato sul mercato italiano con un listino inferiore, mentre la nuova generazione porta l’accesso alla gamma sopra la soglia dei mille euro.

Tra le ragioni indicate per il rincaro ci sono il costo crescente delle memorie e la domanda mondiale di componenti ad alte prestazioni, alimentata anche dalla corsa all’intelligenza artificiale.

AI in locale e memoria unificata: perché Apple punta sulle prestazioni senza cloud

La vera novità dei nuovi Mac mini e Mac Studio non è quindi il design, ma la capacità di eseguire più operazioni direttamente sul computer. Apple punta molto sull’AI in locale, cioè sull’esecuzione di modelli e strumenti di intelligenza artificiale senza trasferire continuamente dati verso server esterni.

Un ruolo importante lo svolge la memoria unificata, che consente a CPU, GPU e Neural Engine di accedere allo stesso insieme di dati senza passaggi continui tra memorie separate. Questo può diventare particolarmente utile quando si utilizzano software di sviluppo, strumenti per l’AI, programmi di rendering o flussi video complessi.

Secondo i test comunicati da Apple, alcuni carichi legati all’elaborazione dei prompt possono risultare sensibilmente più rapidi rispetto ai Mac della generazione precedente. Sul nuovo M6 contribuisce anche una maggiore banda di memoria, pensata per sostenere operazioni che richiedono grandi quantità di dati in tempi molto brevi.

Chi dovrebbe davvero valutare l’aggiornamento

Non tutti hanno però bisogno della nuova generazione. Chi utilizza il Mac principalmente per navigazione, documenti, posta elettronica, gestione delle foto e attività d’ufficio può continuare a trovare nei modelli con chip M4 prestazioni più che sufficienti, soprattutto se disponibili a prezzi più convenienti.

Il salto diventa più interessante per sviluppatori, montatori video, professionisti della grafica, studi creativi e chi vuole utilizzare modelli di AI generativa direttamente sul Mac. In questi scenari più memoria, maggiore banda e acceleratori dedicati possono incidere concretamente sui tempi di lavoro.

Sulle configurazioni più avanzate arrivano inoltre connessioni aggiornate come Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thunderbolt 5, utili soprattutto a chi lavora con storage esterno, monitor ad alta risoluzione e periferiche professionali.

Resta però il nodo del prezzo. I nuovi Mac promettono più potenza e una maggiore capacità di lavorare con l’intelligenza artificiale senza cloud, ma l’accesso alla gamma diventa più costoso. Per chi possiede già un Mac recente, quindi, la convenienza dell’aggiornamento dipenderà soprattutto dal tipo di lavoro svolto e dalla necessità reale di sfruttare le nuove prestazioni.