Apple scatena la potenza: i nuovi Mac mini e Mac Studio spingono l’IA con chip ultraperformanti

Apple spinge ancora sui desktop e porta l’intelligenza artificiale sempre più al centro dell’esperienza Mac. La società di Cupertino ha presentato i nuovi Mac mini e Mac Studio con chip M6, M5 Pro, M5 Max e M5 Ultra, puntando soprattutto su prestazioni, grafica e capacità di elaborazione dei modelli di IA direttamente sul dispositivo. Una nuova generazione pensata per professionisti, creativi e sviluppatori che lavorano con video, immagini, dati e applicazioni sempre più pesanti, con l’obiettivo di ridurre i tempi di attesa e limitare la dipendenza dal cloud.

Mac mini con M6: più potenza per grafica e intelligenza artificiale

Il nuovo Mac mini con chip M6 mantiene il formato compatto che da anni caratterizza il desktop Apple, ma cambia profondamente sul fronte delle prestazioni. È proprio sul nuovo processore che l’azienda concentra le principali novità, soprattutto per le attività legate alla grafica e all’intelligenza artificiale.

Secondo i dati diffusi da Apple, il passaggio al nuovo chip permette di ottenere fino al 40% di prestazioni CPU in più, una resa grafica fino a due volte superiore e prestazioni fino a quattro volte maggiori nelle attività di IA rispetto al precedente Mac mini con M4.

Nell’uso quotidiano significa poter lavorare più rapidamente su montaggio video, elaborazione delle immagini, progetti grafici, automazioni e strumenti basati su IA on-device. Il punto non è soltanto aumentare la potenza pura, ma riuscire a eseguire una parte crescente delle elaborazioni direttamente sul Mac, senza dover ricorrere continuamente a servizi esterni.

Accanto al modello con M6 arriva anche una configurazione con M5 Pro, destinata a chi ha bisogno di prestazioni superiori senza arrivare necessariamente alla fascia delle workstation. Il riferimento è soprattutto a sviluppatori, videomaker, designer e piccoli studi che lavorano con applicazioni impegnative, editing video e progetti complessi.

Mac Studio con M5 Max e M5 Ultra punta ai professionisti

Con il nuovo Mac Studio si sale decisamente di livello. Le configurazioni con M5 Max e M5 Ultra sono rivolte soprattutto agli utenti professionali che lavorano ogni giorno con video ad alta risoluzione, grafica 3D, effetti visivi, simulazioni, grandi quantità di dati e modelli di intelligenza artificiale.

Apple presenta l’M5 Ultra come il chip più potente mai realizzato dall’azienda. Una delle caratteristiche più rilevanti è la possibilità di configurare il sistema con fino a 512 GB di memoria unificata, una quantità pensata per carichi di lavoro molto lontani dall’utilizzo domestico tradizionale.

Una disponibilità di memoria così elevata permette di gestire timeline video complesse, rendering pesanti, grandi set di dati e modelli linguistici direttamente sulla macchina, riducendo i colli di bottiglia durante le elaborazioni più impegnative.

Il Mac Studio con M5 Ultra guarda quindi soprattutto a studi di post-produzione, team creativi, laboratori di ricerca e sviluppatori che hanno bisogno di prestazioni elevate e costanti anche sotto carico. Più che un semplice desktop, diventa una vera e propria workstation compatta pensata come centro di produzione.

Apple Intelligence e macOS 27 spingono sull’elaborazione locale

La nuova generazione di desktop arriva insieme a macOS 27 e a un’evoluzione di Apple Intelligence, il sistema di funzioni basate sull’intelligenza artificiale che Apple sta integrando progressivamente nei propri dispositivi.

Uno degli aspetti centrali resta l’elaborazione locale dei dati. L’obiettivo è svolgere direttamente sul Mac un numero crescente di operazioni che altrimenti richiederebbero l’invio delle informazioni a server esterni, con possibili vantaggi sia in termini di velocità sia di gestione dei dati.

Il chip M6 integra un nuovo Neural Engine progettato per accelerare i carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale. L’M5 Ultra punta ancora più in alto, con la possibilità di eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni direttamente su Mac Studio.

Per chi utilizza il computer professionalmente, il vantaggio potrebbe essere concreto: elaborazioni più rapide, meno dipendenza dalla connessione Internet e maggiore possibilità di mantenere alcuni dati direttamente sulla macchina.

Con Apple Intelligence sono previste inoltre nuove funzioni legate a Siri e strumenti capaci di interagire maggiormente con le applicazioni e con i contenuti visualizzati sullo schermo. Il Mac continua quindi a essere una macchina per eseguire software tradizionale, ma acquista progressivamente capacità di interpretazione, assistenza e automazione delle attività.

Prezzi e disponibilità dei nuovi Mac mini e Mac Studio

I nuovi Mac mini e Mac Studio saranno disponibili in configurazioni molto diverse tra loro, con una separazione piuttosto netta tra il desktop compatto destinato a un pubblico più ampio e la workstation pensata per utilizzi professionali avanzati.

Nel listino di riferimento, il Mac mini con M6 parte da 19.999 pesos, mentre la versione con M5 Pro sale a 39.999 pesos. Per il Mac Studio con M5 Max si parte invece da 57.999 pesos, mentre la configurazione con M5 Ultra raggiunge i 129.999 pesos.

Prezzi e configurazioni potranno naturalmente cambiare da un mercato all’altro. La differenza tra le due famiglie resta comunque evidente: da una parte un desktop compatto per utenti evoluti e professionisti che cercano potenza in poco spazio, dall’altra una macchina progettata per affrontare grafica, video, calcolo e IA avanzata senza compromessi.

La direzione scelta da Apple è ormai chiara. Con i nuovi Mac mini e Mac Studio, l’intelligenza artificiale non viene trattata come una funzione aggiuntiva, ma come uno dei carichi di lavoro attorno ai quali vengono progettati processori, memoria e prestazioni dell’intera piattaforma Mac.