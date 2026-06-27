Nuove regole per i viaggi in aereo, scende dal volo chi è senza cuffie: la decisione è stramba ma vera

Tra le misure più recenti spiccano i provvedimenti drastici contro l’inquinamento acustico causato dai dispositivi personali dei passeggeri.

British Airways ha inserito nel proprio regolamento ufficiale il divieto assoluto di riprodurre contenuti audio senza l’utilizzo di auricolari o cuffie a bordo dei propri aeromobili. La misura stabilisce sanzioni immediate per i trasgressori, che rischiano di essere sbarcati prima del decollo o di vedersi negato l’imbarco sui voli successivi della compagnia. Il provvedimento risponde all’aumento dei conflitti tra passeggeri legati all’uso massiccio di smartphone e alla disponibilità della connessione WiFi in alta quota, una combinazione che ha moltiplicato le occasioni di disturbo acustico all’interno dell’abitacolo.

La decisione del vettore britannico irrigidisce una prassi che finora era affidata al semplice buon senso o ai richiami verbali degli assistenti di volo. Secondo le nuove disposizioni, la riproduzione ad alto volume di musica, video, podcast o videogiochi senza dispositivi di isolamento acustico personale viene classificata tra le violazioni contrattuali più gravi.

Nuove regole per i viaggi in aereo: cuffie obbligatorie

Ai viaggiatori sprovvisti di cuffie proprie viene comunque offerta un’alternativa immediata: l’obbligo di abbandonare il volo decade se si accettano i dispositivi monouso distribuiti dal personale di bordo, oppure se si rinuncia completamente all’ascolto di qualsiasi traccia sonora mantenendo i dispositivi in modalità silenziosa per l’intera durata del tragitto.

La scelta della compagnia introduce un elemento contro-intuitivo nella gestione dei servizi commerciali di bordo. Mentre gli investimenti tecnologici delle aerolinee globali puntano a trasformare la cabina in un’estensione dello spazio domestico o dell’ufficio attraverso internet a banda larga, la proliferazione della connettività ha generato un paradosso normativo. L’eccesso di libertà digitale individuale finisce per aggredire lo spazio vitale del vicino di posto. British Airways ha ricalibrato il concetto di comfort, anteponendo l’isolamento acustico collettivo alla totale autonomia d’uso degli strumenti elettronici personali.

Questo pacchetto di norme si affianca a un’altra restrizione formale introdotta di recente dal vettore, che vieta esplicitamente di scattare fotografie, registrare video o avviare dirette streaming che ritraggano l’equipaggio o altri passeggeri senza il loro esplicito e preventivo consenso. Anche in questa circostanza, la sanzione prevede l’annullamento del titolo di viaggio e il bando formale dalle tratte future del gruppo. La tutela della privacy dei lavoratori e degli utenti risponde alla medesima logica del divieto acustico, arginando la tendenza alla condivisione indiscriminata della vita di bordo sui canali social.

La rigidità dei controlli incontra pareri discordanti tra i frequent flyer, divisi tra chi accoglie con favore la garanzia del riposo e chi giudica eccessiva l’ingerenza nei comportamenti privati. La tolleranza zero si applica anche nelle fasi precedenti al rullaggio, trasformando l’aereo in una zona a regolamentazione speciale dove l’autorità del comandante viene estesa a dettagli di micro-convivenza. Resta da verificare se l’applicazione rigida di queste sanzioni provocherà ritardi operativi legati alle complesse procedure di sbarco forzato dei passeggeri non collaborativi, un fattore critico per la puntualità dei voli in scali congestionati come Londra Heathrow.