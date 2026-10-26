Nuove regole per gli smartphone: perché ora è meglio usare un codice PIN anziché l'impronta digitale

I giudici hanno stabilito che, a certe condizioni, la polizia può usare il dito di un indagato per sbloccare un telefono durante una perquisizione autorizzata. Il caso, nato in Germania e seguito con attenzione anche nei Paesi Bassi, tocca un punto molto concreto: il rapporto tra tecnologia, diritti della difesa e accesso ai dati personali. Un tema che riguarda milioni di persone, abituate ormai ad aprire il cellulare con impronta digitale o riconoscimento del volto.

La vicenda tedesca nasce da un’indagine su un ex dipendente di un asilo, condannato nel 2019 per la produzione di materiale legato ad abusi sessuali su minori e colpito dal divieto di lavorare con bambini. Secondo la ricostruzione riportata dalla stampa olandese, l’uomo avrebbe poi ripreso a offrire servizi privati di assistenza all’infanzia. Da qui la perquisizione domiciliare e il sequestro di due smartphone.

Di fronte al suo rifiuto di collaborare, gli agenti hanno premuto fisicamente il suo dito sui sensori dei telefoni per accedere ai contenuti. Un gesto semplice, quasi automatico sul piano tecnico. Molto meno sul piano giuridico. Il Bundesgerichtshof, la Corte federale di giustizia tedesca, ha ritenuto questa pratica ammissibile solo con paletti precisi: un mandato del giudice, una finalità investigativa concreta e un equilibrio tra la misura usata e il reato contestato.

La decisione, hanno chiarito diversi giuristi, non autorizza la polizia a sbloccare qualsiasi telefono a piacimento. “La sentenza non è un lasciapassare per l’uso indiscriminato dei dati biometrici”, ha spiegato l’avvocato tedesco Christian Solmecke. Resta però un punto delicato: lo sblocco biometrico, nato per rendere tutto più comodo, può avere effetti legali che molti utenti non immaginano.

Perché impronta e riconoscimento facciale non sono come una password

Il punto sta nella differenza tra ciò che una persona “sa” e ciò che una persona “è”. Un PIN o una password richiedono un atto attivo: l’indagato deve comunicare una sequenza, dirla, scriverla o inserirla. Una impronta digitale, invece, viene considerata in molti ordinamenti una caratteristica fisica, quasi una chiave naturale. Secondo i giudici tedeschi, obbligare una persona a poggiare il dito sul sensore non equivale a costringerla a dichiarare qualcosa contro sé stessa. Non c’è, in questa lettura, una confessione.

Uno smartphone bloccato su una scrivania, tra documenti e penna: un richiamo ai dubbi su impronta digitale e PIN nelle perquisizioni.

C’è l’uso del corpo per aprire un oggetto sequestrato. Una distinzione sottile, ma decisiva. Il discorso cambia con il codice di sblocco. Chiedere a un sospettato di rivelare un PIN significa ottenere da lui un’informazione custodita nella memoria. E questo rientra più facilmente nel diritto a non collaborare alla propria incriminazione. Per questo, sul piano della tutela legale, uno smartphone protetto da una password forte può offrire una barriera più solida rispetto a un telefono che si apre con dito o volto.

Cosa può fare la polizia in Germania e nei Paesi Bassi

In Germania, dopo la decisione del Bundesgerichtshof, l’uso forzato dell’impronta è consentito solo entro limiti stretti. Serve una perquisizione disposta da un giudice, la misura deve essere proporzionata e l’accesso ai dati deve servire a chiarire reati specifici. Non basta, quindi, un controllo generico. Né la semplice curiosità investigativa.

I critici ricordano però che la norma richiamata, il paragrafo 81b del Codice di procedura penale tedesco, era stata pensata per identificare le persone, non per entrare nei contenuti digitali. Ed è qui che nasce la frizione. Perché il telefono non è più solo un oggetto personale: contiene chat, fotografie, dati bancari, spostamenti, contatti di lavoro. In pratica, una parte consistente della vita quotidiana.

Nei Paesi Bassi, la tutela non appare molto diversa. La Corte suprema olandese, il 9 febbraio 2021, ha stabilito che la polizia può sbloccare uno smartphone sequestrato usando il dito di un sospettato. Nel caso esaminato, un uomo ammanettato era stato costretto, con un livello di forza definito minimo, a poggiare il pollice su un iPhone. Per i giudici, quella condotta era consentita. Diverso, ancora una volta, il discorso sul PIN, che non può essere estorto con la forza perché assimilato a una dichiarazione dell’indagato.

PIN forte, biometria disattivata: come proteggere davvero il telefono

Per chi vuole ridurre il rischio di accessi forzati, la strada più semplice è disattivare lo sblocco con impronta digitale e il riconoscimento facciale, scegliendo un PIN lungo o una password alfanumerica. Non il solito 123456, né una data di nascita. Meglio una sequenza che non abbia legami evidenti con la vita personale, difficile da indovinare e non scritta in posti facili da trovare.

La questione riguarda anche le abitudini di tutti i giorni. Secondo un’indagine commissionata dall’associazione tedesca Bitkom, gli utenti passano in media circa tre ore al giorno sullo smartphone, contro le due ore e mezza registrate nel 2024. Si capisce allora perché la biometria sia diventata così diffusa: un tocco e il telefono si apre. Ma quella comodità, in caso di sequestro, può diventare un punto debole.

Intanto le regole continueranno a cambiare. Nei Paesi Bassi, il Senato ha approvato il 24 febbraio 2026 il nuovo Codice di procedura penale, che rafforza i criteri di proporzionalità e sussidiarietà nelle indagini. L’entrata in vigore completa è prevista per il 1° aprile 2029. Fino ad allora, per chi cerca una maggiore protezione dei propri dati personali, la scelta più prudente resta una: meno biometria, più codice.