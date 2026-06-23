Nuova funzionalità di WhatsApp: cosa significa quando compare un puntino verde nell’immagine del profilo

La piattaforma di messaggistica sta sperimentando un nuovo indicatore: un piccolo pallino verde che compare direttamente sull’immagine del profilo di un contatto quando questo sta usando l’app in quel momento. La funzione è stata individuata nella versione beta per Android, la 2.26.24.5, e per ora sta raggiungendo solo un numero limitato di tester iscritti al programma di prova.

Fino ad oggi, per sapere se un contatto fosse online occorreva aprire la chat e controllare la scritta sotto il nome, nella barra in alto. Un’informazione poco immediata e facile da ignorare. Con il nuovo sistema, invece, la disponibilità si legge a colpo d’occhio: l’indicatore appare sulla foto profilo nella schermata delle informazioni della conversazione, sostituendo di fatto la vecchia etichetta testuale. È lo stesso linguaggio visivo già adottato da molte altre piattaforme di messaggistica e social network, dove il verde segnala da tempo la presenza attiva di un utente.

WhatsApp cambia ancora: arriva un puntino verde

Un punto importante riguarda le impostazioni sulla privacy. WhatsApp ha precisato che il nuovo indicatore rispetta le scelte già configurate da ciascuno: chi ha deciso di nascondere il proprio stato di attività o l’ultimo accesso continuerà a non mostrare alcun pallino. In altre parole, la novità non introduce nuove forme di tracciamento, ma rende più leggibile un’informazione che, per chi non l’ha disattivata, era comunque già disponibile.

Per ora l’indicatore è confinato alla schermata dei dettagli della chat e non compare né nella lista generale delle conversazioni né all’interno delle chat aperte. L’azienda ha però lasciato intendere che si tratta solo del primo tassello di un progetto più ampio. È in lavorazione una sezione dedicata, una sorta di hub dei contatti, dove sarà possibile vedere in un unico elenco le persone online o attive di recente, con la possibilità di ordinarle per nome o per stato. In quel contesto il pallino diventerebbe molto più utile, perché permetterebbe di capire chi è disponibile senza dover entrare in ogni singola conversazione.

C’è poi un dettaglio che genera spesso confusione, perché il colore verde su WhatsApp è associato a più elementi. Va tenuto distinto, in particolare, il pallino di presenza online dal cerchio o anello verde che circonda la foto profilo e che invece segnala la presenza di un aggiornamento di Stato non ancora visualizzato. Si tratta di due indicatori diversi: il primo dice che la persona sta usando l’app, il secondo che ha pubblicato un contenuto temporaneo da guardare.

Come spesso accade con le funzioni scovate nelle build di prova, non esiste ancora una data ufficiale per il rilascio definitivo. WhatsApp distribuisce gradualmente queste novità per raccogliere feedback e correggere eventuali problemi prima del lancio su larga scala, e non è escluso che l’aspetto o il comportamento dell’indicatore cambino prima di arrivare a tutti. In Italia, dove l’app resta lo strumento di messaggistica più usato in assoluto, anche un ritocco così piccolo è destinato a farsi notare in fretta.