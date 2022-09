Ha attirato l’attenzione per un bel po’ di mesi, poi anche per Nothing Phone (1) è arrivato il grande giorno del debutto. Si tratta di un dispositivo che dispone sì di una scheda tecnica da top di gamma o quasi ma in realtà punta tantissimo sul design decisamente atipico, e per questo dal forte potere attrattivo.

Il Phone (1) – sì, si chiama proprio così – è attualmente in sconto su Amazon. La configurazione in promozione a 499 euro è quella con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon.

Nothing Phone (1): lo smartphone con la Glyh Interface

Basta dare un’occhiata sul retro per rendersi conto del fatto che sul mercato non ci sono altri smartphone con questo look. L’hardware interno infatti è (parzialmente) visibile e proprio per questo motivo, lo si potrebbe definire un design “coraggioso”, perché si discosta totalmente dalla norma. Lo sguardo si posa subito sulla Glyph Interface, composta da schemi luminosi che reagiscono alle chiamate in entrata, allo stato di ricarica, alle notifiche delle applicazioni e tanto altro ancora. Il tutto è protetto da un Gorilla Glass, utilizzato anche sulla parte frontale.

Ma non ci si può limitare a parlare della trasparenza del retro. La doppia fotocamera posteriore da 50MP (il sensore della principale ha una apertura ƒ/1.8) e doppia stabilizzazione dell’immagine garantisce scatti sempre nitidi e ampi, con un campo visivo di 114°. Funzioni smart, come il rilevamento della scena e la modalità notturna, fanno il resto. Per quanto riguarda i video, Phone (1) registra video a 4K HDR a 60 fps.

Concludiamo con le due punte di diamante: display OLED da 6.55″ HDR10+ a 120 Hz e processore Qualcomm Snapdragon 778G+.

Ah, il sistema operativo? Android custom con Nothing OS.

Immagine in copertina ©MKBHD