Nothing Ear (Stick): i tuoi prossimi AirPods non saranno Apple

Nothing, il marchio noto per il vedo-non-vedo dei suoi dispositivi, ha presentato di recente i suoi nuovi auricolari wireless. Si chiamano Nothing Ear (Stick) e sono paragonabili per feature e qualità a AirPods, ma con uno stile più aggressivo e tech. Li acquisti su Amazon con disponibilità immediata a 119€. E consegna garantita prima di Natale.

I nuovi auricolari wireless di Nothing

È svanito un po’ l’effetto WOW dei primi tempi, ma il look resta comunque molto gradevole e singolare. Poi, come si dice, “sono gusti”. I nuovi auricolari wireless, ci informa l’azienda, sono confortevoli (hanno una forma ergonomica) e pesano solo 4,4 grammi.

Il driver è dinamico ed è tra i più “sensibili” mai utilizzati su dispositivi di questa categoria. Il software intelligente, poi, rileva la perdita dei bassi mentre gli auricolari sono indossati, ed è in grado di regolare la curva dell’equalizzazione in modo ottimale.

Per quanto riguarda invece le chiamate, la Voice Technology garantisce una voce sempre autentica, anche quanto c’è forte vento o folla.

Molto intrigante anche l’autonomia: parliamo di circa 7 ore di ascolto con un solo ciclo di ricarica, che diventano 12 se si considera anche la custodia di ricarica. Ovviamente, anche questa è unica nel suo genere: ha le dimensioni di un rossetto ed è caratterizzata da una scocca in plastica trasparente.

Infine, una volta acquistati, puoi personalizzare i controlli gestuali e regolare l’equalizzazione tramite l’app gratuita Nothing X, già disponibile su App Store. Perché sì, ovviamente i Nothing Ear (Stick) sono compatibili anche con iPhone e iPad.

