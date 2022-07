Sono uniche nel loro genere e non è una esagerazione. Gli auricolari Nothing Ear (1) si fanno notare per via del design trasparente, ma non è solo una questione di look. Lato hardware, hanno tanto da mettere in gioco ed è per questo che bisogna assolutamente approfittare dello sconto di 40 euro previsto dal Prime Day 2022.

In offerta, puoi oggi acquistare gli auricolari Ear (1) di Nothing a 59,99 euro. Quale “colore” sceglierai: nero o bianco?

Nothing Ear (1)

Il driver dinamico da 11.6 mm offre prestazioni avanzati per bassi, medi e alti.

Cancellazione attiva del rumore, per rimuovere ogni “fastidio” dall’esterno.

Modalità Trasparente, per riporta all’orecchio il rumore circostante.

Peso di soli 4,7 grammi

5 ore di autonomia, che diventano 34 utilizzando il case di ricarica. Dieci minuti di ricarica garantiscono 1 ora di ascolto.

Certificazione IPX4, ciò significa che gli auricolari sono resistenti al sudore e all’acqua.

Compatibilità con Android 5.1 (e versioni successive) e iOS 11 (e versioni successive).

Perché un design così atipico? La risposta di Nothing: