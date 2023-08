Notebook e tablet 2-in-1: oggi il gioiellino ASUS lo paghi 100 EURO IN MENO

Amazon vi dà la possibilità di approfittare di uno dei migliori affari dell’anno! Oggi potrete acquistare il notebook convertibile ASUS Chromebook Flip a un prezzo incredibile di soli 299 euro, con uno sconto del 25%!

Questo vuol dire che potrete risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Un’offerte così conveniente non capita tutti i giorni quindi coglietela al volo!

Notebook convertibile ASUS: le specifiche tecniche sbalorditive del dispositivo

L’ASUS Chromebook Flip è un vero gioiello tecnologico. Con il suo design elegante e moderno, offre una combinazione perfetta tra stile e funzionalità.

Dotato di uno schermo touchscreen glossy da 14 pollici, potrete godervi un’esperienza visiva nitida e coinvolgente. La sua flessibilità vi permetterà di utilizzarlo in diverse modalità: come notebook tradizionale, come tablet o in modalità tenda per guardare film o presentazioni.

Ma le specifiche tecniche di questo dispositivo non si fermano qui. Il processore Intel Celeron N4500 garantisce prestazioni fluide e veloci, permettendovi di svolgere le vostre attività quotidiane senza problemi. Con una RAM da 4GB e una memoria interna eMMC da 64GB, avrete spazio sufficiente per archiviare i vostri file, documenti e foto.

Grazie alla potente scheda grafica Intel UHD Graphics 600, il ASUS Chromebook Flip CX1400FKA offre un’esperienza visiva straordinaria. Immagini nitide, colori vivaci e dettagli precisi vi faranno immergere completamente nei vostri contenuti multimediali preferiti. Che si tratti di film, video o giochi, vi godrete ogni singolo frame come se foste al cinema.

Una delle caratteristiche più apprezzate del ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è il sistema operativo ChromeOS. Con un avvio rapido e una navigazione fluida, potrete essere operativi in pochi secondi. Inoltre, grazie alla protezione integrata contro i virus e gli attacchi informatici, i vostri dati saranno sempre al sicuro. Con l’accesso a un’ampia gamma di app e servizi Google, potrete sfruttare al massimo le potenzialità di questo notebook convertibile.

L’offerta sul notebook convertibile ASUS Chromebook Flip è davvero un affare da non perdere. A soli 299€, con uno sconto del 25%, avrete tra le mani un dispositivo che vi stupirà per le sue prestazioni, la sua versatilità e la qualità delle immagini. Che siate studenti, professionisti o appassionati di tecnologia, questo notebook convertibile soddisferà tutte le vostre esigenze!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.